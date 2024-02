Carcare. Sarà l’ottava cantante in gara, secondo la scaletta ufficiale, ad esibirsi questa sera sul palco dell’Ariston con il suo inedito “Sinceramente” e a Carcare sono tutti pronti per ascoltare e sostenere Annalisa, per la sesta volta al Festival di Sanremo. Dopo il vortice di successo che l’ha travolta lo scorso anno, ora è davvero determinata, non a caso risulta tra le favorite del primo scalino del podio.

A Carcare si respira questa voglia di vederla vincitrice del Festival sanremese e nel centro, da un’idea partita dal Civ, i commercianti hanno tappezzato le vetrine di immagini e oggetti che richiamano la musica e soprattutto Annalisa.

La sua scalata, dal talent di Amici fino ad oggi, ha aumentato notevolmente il gradimento per lei. Non è raro vederla passeggiare per le vie di Carcare, paese in cui è cresciuta, ha studiato e dove vivono i suoi genitori. C’è quindi una “Bellissima Euforia” e si spera di festeggiare un suo nuovo traguardo. Lei ha già ringraziato con un messaggio i carcaresi che la sostengono, chissà che il trofeo sanremese non faccia una tappa anche nella città calasanziana prima del debutto tanto sognato all’Arena di Verona!