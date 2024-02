Festival di Sanremo: Annalisa ringrazia Carcare. Wilma Goich, “tifo per la mia conterranea”

Carcare. “A tutti i miei compaesani un ringraziamento speciale per questa bellissima iniziativa. Mi avete commossa. W Carcare!”. Queste le parole di Annalisa scritte per i carcaresi, alle prese con una vera e propria onda emotiva di sostegno della cantante in gara alla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, al via da domani sera.

Inutile dire che la risposta dell’ormai pluripremiata star della canzone italiana ha scatenato forti emozioni tra i suoi fans della città calasanziana, ma soprattutto tra i commercianti che hanno tappezzato le vetrine e gli spazi commerciali di immagini, poster e frasi per tifare la loro “Nali”. Iniziativa, questa, colta anche da altri artisti, come Wilma Goich, che proprio questa mattina, su Rai Uno, al programma “Storie italiane” ha dichiarato di sostenere “Annalisa perchè è di Carcare, io sono nata a Cairo Montenotte quindi siamo conterranee. E’ bellissimo vedere che il suo paese di origine ha deciso di dedicarle così tanto affetto”.

E ancora, il sindaco Rodolfo Mirri ha annunciato che in occasione della finale di sabato sera, nel salone della Soms, sarà allestito un maxi schermo per condividere la performance della cantante carcarese sul palco dell’Ariston. Se dovesse vincere, la festa sarebbe assicurata, e a Carcare se lo augurano tutti coloro che non vedono l’ora di ascoltare il suo nuovo brano, “Sinceramente”.