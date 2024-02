Ruggito della Cairese e “Brin” in festa: Imperia batutto 2 a 1

CAIRESE 2 (58′ Sogno, 76′ aut Gandolfo) vs IMPERIA 1 (65′ Guida)

45’+5′ Finisce qui! La Cairese batte l’Imperia e riapre la sua corsa al primo posto: 2-1 al Brin che esulta insieme alla squadra di Boschetto.

45+3′ Due minuti al termine: Boschetto chiede di andare dalla bandierina.

45’+1′ Chiarlone per Sogno che copre palla e allarga per Facello: in due tempi Sylla.

45′ Cinque minuti di recupero, poi la partita sarà finita.

43′ I gialloblù cercano di mantenere il possesso, la vittoria sarebbe veramente importante per poter ridurre il gap in classifica proprio con i nerazzurri.

41′ Esce proprio Sassari, al suo posto c’è Facello: la Cairese si vuole coprire.

40′ Ammonito Sassari, siamo entrati negli ultimi cinque minuti prima dell’assegnazione del recupero.

35′ Imperiesi in avanti alla ricerca del pareggio, con i valbormidesi galvanizzati dal vantaggio e che ora devono cercare di restare compatti. Boschetto è una furia in panchina.

31′ Ha segnato la Cairese! Esulta Sassari con tutta quanta la squadra, ma c’è stato un evidente errore della retroguardia ospita: è stato Gandolfo, il suo retropassaggio finisce direttamente in porta:

29′ Ravoncoli dentro per Scalzi, particolarmente stanco. Buttu incita i suoi: “Manca una vita”.

24′ Fuori Turone per Lazzaretti, ecco il cambio di Boschetto. Intanto nessun problema per Sassari, che pochi minuti fa si era accasciato dolorante a metà campo.

20′ Guida pareggia i conti! Il numero 6 ospite si trova la sfera in una posizione troppo invitante per poter sprecare l’occasione: 1-1 e palla al centro, esulta Buttu e tutta la squadra nerazzurra insieme ai propri sostenitori.

16′ Triplo cambio per l’Imperia: fuori Scarrone per Ventre, Cassata per Castagna e Morchio per Comiotto.

13′ Sogno! Il vantaggio della Cairese! Angolo battuto splendidamente da Silvestri che passa tutta l’area di rigore e finisce tra i piedi del numero 9: un gioco da ragazzi per lui, cambia il parziale al Cesare Brin.

10′ Costantini non riesce a proseguire, probabilmente per un problema fisico: Buttu inserisce in campo Faedo, Szerdi si abbassa in mediana a lavorare con capitan Giglio.

8′ Eccolo l’Imperia, che miracolo di Basso! Szerdi da pochi passi riceve da Scalzi: la sua conclusione viene deviata in corner dall’estremo difensore gialloblù, un intervento prodigioso.

6′ Ancora nessuna occasione in questi primissimi minuti del secondo tempo. La Cairese sta provando a proporsi di più ma l’Imperia è molto ordinata.

4′ Qualche problema fisico per Cassata, che ora sembra poter proseguire l’incontro dopo l’aiuto dello staff medico nerazzurro.

Fuori Hernandez e dentro Chiarlone, la seconda frazione inizia con questo cambio per la Cairese.

Secondo tempo

45′ + 2′ Finisce a reti bianche la prima frazione di gioco.

45′ Ci saranno due minuti di recupero.

41′ Gargiulo cade a terra chiedendo un fallo che non viene segnalato dall’arbitro. Cassata ne approfitta e va a calciare: altra conclusione respinta dal muro difensivo della Cairese.

39′ Serpentina intrigante di Scalzi all’interno dell’area. Il cross viene murato dalla difesa gialloblù, mentre il tentativo di traversone di Gandolfo finisce alto sopra la traversa.

37′ Come nell’organizzazione difensiva, tra l’altro, è lampante la forza e l’esperienza di Cairese ed Imperia. In fondo, un gol oggi vale più del solito per il percorso delle rispettive formazioni.

34′ Nella qualità del tocco di palla di tutti i giocatori in campo, con la conoscenza anche di quelli in panchina, si nota proprio come questa sia la sfida tra le due formazioni più forti dell’intero campionato di Eccellenza.

28′ Altra ammonizione per la Cairese: questa volta è per Hernandez.

27′ Torna a farsi vedere l’Imperia con il possesso di palla. Per ora le occasioni salienti sono due: il colpo di testa di Scarrone per i nerazzurri, l’uno contro uno in campo aperto tra Hernandez e Sylla.

25′ Ottimo scambio tra Silvestri e Sogno con la conclusione in porta da parte di quest’ultimo: la palla è calciata debolmente tra le braccia di Sylla.

22′ Gargiulo alza il gomito e prende in pieno Cassata: primo giallo del match sventolato dal fischietto ingauno.

21′ Comincia a farsi sentire Buttu per rimettere a posto la sua squadra, calata in questi ultimi minuti di gioco. Boschetto chiede di alzare la pressione sulla conduzione di palla nerazzurra.

19′ Che occasione per la Cairese! Dalla rimessa dal fondo gialloblù il pallone arriva ad Hernandez che avanza verso la porta. Prima Sylla ci mette una pezza, poi il numero 11 decide di fare la rovesciata per la ribattuta: sfera alta, rumoreggia la tribuna del Brin.

18′ Grande corsa verso l’area di rigore effettuata da Omar Leo: Gargiulo interviene in scivolata splendidamente.

16′ La presenza del vento non aiuta sicuramente le manovre delle rispettive squadre: la palla a volte prende delle traiettorie particolarmente insidiose.

14′ Hernandez prova la conclusione al volo che però svirgola rispetto alle intenzioni del calciatore argentino. La sfera diventa velenosissima per Sylla che smanaccia per evitare una capitolazione ravvicinata dei giocatori offensivi gialloblù.

12′ Partita particolarmente agonistica ma che non ha ancora mostrato una vera pericolosità tranne quel colpo di testa di Scarrone. Molto silenzioso Buttu in panchina, qualche parola di più per Boschetto ma contenuto rispetto al solito.

6′ Scarrone di testa mette fuori di poco su un colpo di testa da corner. Il difensore ex Albenga e Finale è molto pericoloso in queste situazioni da calcio piazzato.

5′ Clima incandescente anche in campo sotto l’aspetto del dinamismo: si percepisce chiaramente quanto entrambe le formazioni tengano all’appuntamento odierno. Il cielo, intanto, inizia a schiarirsi sopra al Brin.

Partiti al Brin! Che bella atmosfera sugli spalti, si prospetta una bella domenica sportiva.

Primo tempo

Le formazioni:

Cairese: 1 Basso, 2 Garbarino, 3 Tazzer, 4 Boveri, 5 Gargiulo, 6 Gabriel Graziani, 7 Sassari, 8 Turone, 9 Sogno, 10 Silvestri, 11 Hernandez. A disposizione: 12 Scalvini, 13 La Rosa, 14 Lazzaretti, 15 Gjataj, 16 Facello, 17 Bogarin, 18 Thomas Graziani, 19 Delishi, 20 Chiarlone. Allenatore: Riccardo Boschetto.

Imperia: 1 Sylla, 2 Gandolfo, 3 Leo, 4 Szerdi, 5 Scarrone, 6 Guida, 7 Scalzi, 8 Giglio, 9 Cassata, 10 Costantini, 11 Morchio. A disposizione: 12 Rinaldi, 13 Comiotto, 14 Garibbo, 15 Biffi, 16 Ravoncoli, 17 Faedo, 18 Ventre, 19 Castagna, 20 Trucchi. Allenatore: Pietro Buttu.

Arbitra Cazacu di Albenga, coadiuvato dai genovesi Botto e Poggi.

Cairo Montenotte. Oggi al Cesare Brin si gioca Cairese vs Imperia, un incontro di cui tanto si è parlato nell’arco della stagione vista l’alta posta in palio che ha sempre avuto, soprattutto considerando i valori delle due squadre. I nerazzurri di Buttu al momento si trovano al primo posto, nove punti sopra ai gialloblù di Boschetto: un ottimo vantaggio che cercheranno di difendere con le unghie e con i denti. Per i valbormidesi, quindi, questa rappresenta un’occasione per riavvicinarsi e continuare a consolidare un buon posizionamento per degli eventuali playoff. Insomma, una vittoria avrebbe un significato chiaro per tutti: la Cairese per riaprire parzialmente i giochi, l’Imperia per mettere un tassello importantissimo ad una loro chiusura. Le premesse e le qualità tecniche per divertirsi ci sono tutte, non resta che aspettare il fischio d’inizio!