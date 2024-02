Eccellenza, la Cairese sogna ancora. Boveri: “Vittoria col Pietra svolta per il gruppo, Serie D se non quest’anno il prossimo”

“Faccio i complimenti ai ragazzi per aver fatto una gran bella partita. Volevamo vincere per dimostrare di meritare di stare lì. Fino alla fine ce la giocheremo“. Esordisce così Fabio Boveri a margine della vittoria 2 a 1 contro l’Imperia. Una vittoria, in cui è arrivato il 15^ goal di Santiago Sogno, che consente di accorciare sulla capolista, da -9 a -6.

La Cairese ha vissuto un paio di passaggi a vuoto che sta pagando cari, in particolare l’inizio del campionato con due sconfitte in quattro partite e il poker di incontri prima e post vacanze natalizie, quando la squadra ha raccolto solo 2 punti in quattro match. Le due vittorie di prestigio contro il lanciatissimo Pietra Ligure e la capolista cambiano gli orizzonti e fanno da collante alla rosa: “Ci mancava il gruppo – afferma -, c’era qualcosa che non andava. La partita contro il Pietra Ligure è stata la svolta. C’è un gruppo che ha voglia di provarci fino alla fine”.

Mancano 7 partite alla fine del campionato, un totale di 21 punti. Se i nerazzurri di Buttu possono permettersi di non vincere sempre, per la formazione gialloblù ogni partita senza vittoria potrebbe risultare fatale. Boveri lo sa bene: “Non possiamo più permetterci passi falsi. L’Imperia può farlo, noi no. Dobbiamo giocare per vincere su tutti i campi”.

Quest’anno, Fabio Boveri è diventato anche vicepresidente del Novara. Il dubbio su un disimpegno dalla Cairese è stato subito smentito sia in conferenza stampa sia in tutte le altre occasioni. Anche ieri il numero uno gialloblù ha ribadito la volontà di non lesinare sforzi per il progetto gialloblù: “Col Novara è appena iniziata un’avventura molto bella e interessante in una società molto prestigiosa. Quest’anno l’importante è la salvezza. Lato Cairese, noi crediamo ancora alla Serie D. E se non dovessimo vincere quest’anno ci proveremo l’anno prossimo. Voglio ringraziare i tifosi e tutta la genta che oggi è venuta allo stadio perché questa squadra merita questo pubblico e speriamo di rivederlo”.