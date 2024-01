Savona crocevia della droga: nel 2023 sequestrati chili di stupefacenti e migliaia di euro

Savona. Savona crocevia della droga, ma anche provincia in cui i carabinieri si dimostrano attenti ad un fenomeno dilagante a livello nazionale, con numerosi sequestri.

È quanto si evince dal report sulle operazioni antidroga della Compagnia di Savona relativo all’anno 2023, in cui sono state numerose. Le elenchiamo di seguito.

Nel febbraio 2023, a Savona, è stato arrestato un cittadino straniero trovato in possesso di più di sette etti di cocaina purissima e oltre 22mila euro in contanti.

Nel mese di marzo 2023, a Spotorno è stato arrestato un cittadino italiano che aveva trasformato la propria abitazione in una centrale di spaccio di varie tipologie di stupefacenti, infatti è stato trovato in possesso di due chilogrammi di hashish, 130 grammi di cocaina, 120 grammi di marijuana, 8.150 euro in contanti e materiale vario per il confezionamento delle dosi di stupefacente.

Sempre a marzo 2023, sulla spiaggia di Albissola Marina è stato rinvenuto un panetto di cocaina purissima del perso di circa un kilogrammo, contenuto in un involucro trasparente e perfettamente impermeabile, trascinato sul bagnasciuga dalle onde.

Ad aprile 2023, a Savona sono stati fermati e denunciati due cittadini stranieri, trovati in possesso di alcuni grammi di varie sostanze stupefacenti (amfetamina, cocaina ed hashish) e di 1.400 euro in contanti, presumibile provento dell’attività di spaccio.

Da maggio a novembre, a Savona, in quattro distinte operazioni, sono stati arrestati tre cittadini stranieri e un italiano, trovati in possesso complessivamente di circa 82 grammi di cocaina, 7 grammi di eroina, 84 grammi di hashish e più di 13mila euro in contanti.

Nel mese di novembre, sulla spiaggia di Savona è stato rinvenuto un altro panetto di cocaina purissima del perso di circa 1kg.Per arrivare poi all’ultima operazione avvenuta nella giornata di ieri, che si è conclusa conun nuovo sequestro e 2 arresti.