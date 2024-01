Calcio, Pietra Ligure. Il cuore biancoceleste di Claudio Faggiano: “Il De Vincenzi la mia seconda casa. Serie D? Può diventare un obiettivo a lungo termine”

Pietra Ligure. “Il De Vincenzi è ormai la mia seconda casa ma non posso ricoprire la mia carica senza la presenza costante e la conoscenza di ogni aspetto della società”.

La storia biancoceleste di Claudio Faggiano parte dal 2001, quando ricopriva la carica di direttore generale. Un percorso talmente longevo che nel 2017 lo porta a diventare presidente del club. Anni di militanza che lo hanno fatto diventare una figura particolarmente amata all’interno dell’ambiente pietrese.

Una presenza costante al campo, una rarità strappargli qualche dichiarazione pubblica. Uno “strappo alla regola“, tuttavia, per esternare tutta la sua soddisfazione sul percorso in Eccellenza della prima squadra, che ha conquistato la terza posizione.

“Dopo una prima fase di ambientamento alla metodologia del mister, la squadra ha iniziato a dare ottimi risultati – dichiara raggiante Faggiano -. Noi conoscevamo già Matteo Cocco, con cui avevamo collaborato in precedenza. Erano già state notate le grandi potenzialità che hanno portato ai risultati che sappiamo. Filadelli ha fatto un ottimo lavoro, cercando ragazzi per ruolo e non per la categoria di provenienza. I risultati gli stanno dando ragione”.

Le notizie positive si espandono nei vari progetti societari: “Siamo in crescita nel settore giovanile grazie all’ottimo lavoro di Fabrizio Rovere, Davide Pisano e degli altri collaboratori. Vorrei fare una menzione anche sulla Squadra B. Grazie al direttore sportivo Roberto Vassallo e al mister Davide Pisano, abbiamo evitato che tanti ragazzi smettessero di giocare o lasciassero la società“.

“Non nascondo che ci lusinghi il pensiero di Pietra Ligure come piazza serena e competente – ammette il presidente – Bisogna però riconoscerci che una società così comporta grandi sacrifici ed impegno costante. Andare in Serie D? Potrebbe diventare un obiettivo ma non a breve termine“.

Per ora Faggiano si gode a pieno il presente con due speranze particolari nel breve periodo: “Mi auguro di vedere sempre quel bel gioco e l’affiatamento che sta caratterizzando ogni nostra domenica sportiva“.