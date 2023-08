Ritorna la Marina Classic di Loano, la classica di agosto in Marina di Loano

Loano. Dopo i successi della Chicchiricchi Run e della Sunset Kids Run di questi giorni, l’Asd RunRivieraRun propone il terzo appuntamento settimanale con l’undicesima edizione della Marina Classic, Sabato 19 agosto, partenza alle ore 20, una 5 km. non competitiva che si corre e si cammina all’interno del Porto di Loano, in un circuito affascinante e veloce tra il mare e le barche.

Iscrizioni online su www.appnrun.it fino a Venerdì 18 agosto o scrivendo a info@runrivierarun.it ed il giorno della gara, in Marina di Loano, dalle 17 alle 19.45.

Maglia tecnica per i primi 250 iscritti e gadget tecnico dal 251 in su. Premi per i primi 5 classificati assoluti e le prime 5 donne, premi di categoria.

La Marina Classic é organizzata dall’Asd RunRivieraRun in collaborazione con il Comune di Loano. Per informazioni telefonare al 320.9081465 o mandare un’email a info@runrivierarun.it Tutte le info si possono trovare su www.runrivierarun.it.