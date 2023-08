Marina Classic, Tom Hoogeboom e Aurora Bado sfrecciano nel porto di Loano

Loano. Consueto successo di partecipazione per la Marina Classic, corsa podistica la cui undicesima edizione si è svolta nella serata di sabato 19 agosto nella solita cornice della Marina di Loano.

Ben 267 i podisti che si sono sfidati sul percorso di circa 5 chilometri, molto veloce ma che presentava anche cambi di ritmo con curve, un paio di passaggi in un parcheggio sotterraneo ed una breve scalinata.

A spuntarla, dopo un appassionante battaglia, il 21enne olandese Tom Hoogeboom con il tempo di 15’01”, davanti a Daniele Castelli del Doria Nuoto in 15’24” e Gabriele Laurenti dell’Atletica Pinerolo in 15’27”.

A seguire, quarta posizione per Edoardo Mazzucco (Atletica Santhià) in 15’28”, quinto Davide Menichelli (Doria Nuoto) in 15’37”, sesto Gabriele Ferrara (Atletica 2000 Bordighera) in 15’46”, settimo Daniele Moruzzi (Doria Nuoto) in 15’54”, ottavo Ludovico Pedretti (Atletica Pavese) in 15’57”, nono Alessandro Arnaudo (Cambiaso Risso) in 15’58”, decimo Alessandro Benati (Atletica Cogne) in 16’12”, undicesimo Riccardo Bado (Freezone Brescia) in 16’18”, dodicesimo Edoardo Azario (Doria Nuoto) in 16’20”, tredicesimo Ludovico Trincheri (Marathon Club Imperia) in 16’30”.

In campo femminile successo per la campionessa Aurora Bado, imperiese tesserata per la Freezone Brescia, fresco bronzo agli Europei Under 23 sui 10.000 metri, quattordicesima assoluta in 16’54”; seconda l’olandese Nina Van Diepen in 17’40”, terza Eleonora Demarchi, Doria Nuoto, in 17’45”.

Quarta posizione per Chiara Guarisco (RunRivieraRun) in 18’39”, quinta Laura Demaria (Vittorio Alfieri) in 18’48”, sesta Elisa Rullo (Cral Reale Mutua) in 19’04”, settima Rebecca Bertolini (Doria Nuoto) in 19’33”.

Nelle singole categorie anagrafiche, dalle quali vengono esclusi i primi cinque assoluti, successi per Ferrara (M0-34), Arnaudo (M35-44), Paolo Viale (M45-54), Enrico Rampa (M55-64) e Angelo Perrera (M65 e oltre) in campo maschile, Bertolini (F0-34), Elisa Rullo (F35-44), Elisa Vitton Mea (F45-54), Mariana Weber (F55-64) e Patrizia Negri (F65 e oltre) in ambito femminile.

Clicca qui per consultare la classifica completa.

“Un enorme grazie alla splendida Marina di Loano che ha supportato, in maniera egregia, l’Asd RunRivieraRun, organizzatrice dell’evento, in collaborazione con Marina e Comune di Loano; ad Azzurra di Pilates in Marina, che ha fatto riscaldare gli atleti poco prima della partenza – sono le parole degli organizzatori -. Presenza puntuale e straordinaria degli Angels RunRivieraRun affiancati dalla super Auser Pietra Ligure del presidente Osvaldo Baccino. Tra gli sponsor un sentitissimo grazie a Noberasco, Giovannacci Caffè, Ultimate, Latte Tigullio e, per i premi, al Frantoio F.lli Bronda di Vendone. Grazie a tutti e non perdetevi il 3 settembre la Vertical Verezzi, su un percorso di 5,85 km a Borgio Verezzi”.

Le premiazioni

La partenza