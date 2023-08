Calcio, Finale. La nuova veste di Illiante: “Spero di togliermi soddisfazioni come quando giocavo”

Finale Ligure. Non il migliore degli inizi quello del nuovo Finale di mister Monti, sconfitto 5-3 dal Camporosso in Coppa Italia. Tuttavia il tempo e il duro lavoro in campo saprà mostrare la vera pasta dei giovani giallorossoblù. Una filosofia attuata anche da un nuovo componente dello staff tecnico, lo scorso anno in rosa come giocatore e considerato come uno degli estremi difensori più forti della zona. Massimiliano Illiante resta ma come preparatore dei portieri, una scelta voluta fortemente dal sodalizio e dal direttore Roberto Belvedere.

“Inizialmente mi avevano chiesto di continuare a giocare – racconta Illiante – però lo scorso anno ho avuto problemi di pubalgia e non mi allenavo mai bene praticamente. Non sono abituato a questo sistema e ho deciso di smettere. Il direttore mi ha proposto questa possibilità e sono contento perché potrebbe essermi aperta una nuova strada che mi interessa molto. Sarei già felice di togliermi le soddisfazioni tolte quando giocavo”.

Un senso di responsabilità alto nei confronti di ragazzi giovani. Il lavoro da fare è tanto a detta di Illiante, ma in lui c’è molta fiducia: “Bisogna allenarsi e credere tanto nel lavoro quotidiano uscendo sempre stremati dal campo. Un’ora e mezza che va fatta come si deve”.