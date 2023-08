Coppa Italia Promozione, Finale vs Camporosso LIVE (3-4): golazo di Renda

FINALE 3 (2′ rig Dagnino, 43′ Simigliani, 88′ Renda) vs CAMPOROSSO 4 (6′ Serra, 22′ Pratico, 61 Calcopietro, 79′ Demme)

45′ Ci saranno 4 minuti di recupero.

43′ Renda spacca la porta da distante e fa 4-3! Grandissima conclusione del classe 2004 che prende una bellissima traiettoria, imprendibile per Bruni.

41′ Pallone che si impenna con Brollo che cerca la conclusione al volo: risultato ampiamente sopra la traversa. Finale che appare di gran lunga più spento.

35′ Mondino lascia il campo ad Anselmo.

34′ Demme che gol! Conclusione al volo da posizione defilata che picchia sul palo e si insacca: 4-2 ospite.

29′ E Monti cambia ancora: Nazarenko lascia il campo per il classe 2006 Parodi.

27′ Altro cambio per il Finale: Arzarello per Illiano.

26′ Subito percussione di Renda che entra in area e va a terra. Per l’arbitro non c’è nulla da segnalare, rimessa dal fondo.

25′ Simigliani lascia il posto a Renda, ecco la mossa di Monti che mette Trevisano attaccante centrale.

21′ Cambi per il Camprosso: esce Panigada per Saccà, Calcopietro per Marcucci.

20′ Serra ammonito per una trattenuta su Simigliani.

17′ Trevisano entra per Esposito, un cambio offensivo.

16′ Calcopietro dai 30 metri fa 3-2! Clamoroso errore in disimpegno del Finale che perde palla permettendo al numero 9 di trovarsi in posizione di tiro. Beffato Mondino fuori dai pali, passano i rossoblù.

14′ Ammonito anche Dagnino. Partita che inizia a farsi un po’ nervosa.

11′ Demme intralcia la corsa di Mondino che lo spinge via con decisione. L’arbitro interrompe il gioco e ammonisce entrambi i calciatori mentre il Camporosso reclamava per un calcio di rigore.

8′ Il Camporosso segna con Serra da pochi passi ma, dopo aver convalidato il gol, il direttore di gara alza la mano e segnala fuorigioco facendo infuriare i rossoblù.

6′ Prima sostituzione dell’incontro. Per il Camporosso esce il numero 6 Pratico per il numero 17 Vazzari. Dopo pochi secondi ecco la seconda sostituzione: esce Lodovici per Managò.

1′ Brollo sfiora il palo da conclusione ravvicinata ma Semini alza la bandierina per segnalare la sua posizione irregolare.

Si riparte!

Secondo tempo

45’+2′ Duplice fischio arrivato in questo momento: squadre a riposo sul risultato di 2-2.

45′ L’arbitro ha segnalato due minuti di recupero.

43′ Ed eccolo! Simigliani pareggia! Bruni cincischia con il pallone tra i piedi e il nuovo bomber giallorossoblù ne approfitta e glielo ruba depositandolo in rete.

42′ Chiarlone salta su calcio d’angolo e sfiora il gol del pareggio!

40′ Non è cambiato il canovaccio della partita, che non sta regalando emozioni particolari nelle ultime trame di gioco.

31′ Finale che sembra impallato rispetto alla sua ottima partenza. Serve muovere più velocemente la sfera per ritrovare la fiducia nelle giocate: questo è quello che chiede Monti a più riprese, che intanto allarga Brollo e Belvedere per lasciare Simigliani al centro dell’attacco.

24′ Detto fatto: gol del Camporosso! Disattenzione della difesa finalese che regala la sfera sui piedi di Pratico che segna lanciato a rete. Senza parole Monti dalla panchina.

22′ Occasione Camporosso! Dopo una decina di minuti di fraseggio ecco un’azione pericolosa. Lodovici prova da fuori, Mondino non è tanto preciso ma riesce comunque a deviarla dalla porta. Il Finale sta calando d’intensità rispetto all’avvio della partita.

10′ Primi dieci minuti ad una buona intensità tra le due squadre: in fase di adattamento ma con l’entusiasmo d’inizio stagione.

6′ Il pareggio del Camporosso con Serra! Il colpo di testa su calcio di punizione del numero 4 batte sul tempo Mondino: 1-1, partita subito vibrante al Borel.

2′ Calcio di rigore per il Finale! Il contatto tra Brollo e Bruni viene giudicato irregolare. Sul dischetto parte Dagnino…rete! Il Finale è in avanti e inaugura la sua stagione.

Partiti!

Primo tempo

Formazioni ufficiali:

Finale: 1 Mondino, 2 Pastorino, 3 Brollo V, 4 Esposito, 5 Chiarlone, 6 Illiano, 7 Brollo G, 8 Dagnino, 9 Simigliani, 10 Belvedere, 11 Nazarenko. A disposizione: 12 Anselmo, 13 Arzarello, 14 Forzati, 15 Parodi, 16 Isaia, 17 Cafarotti, 18 Trevisano, 19 Renda, 20 Ottina.

Camporosso: 1 Bruni, 2 Demme, 3 Cordi, 4 Serra, 5 Bacciarelli, 6 Pratico, 7 Panigada, 8 Calvini, 9 Calcopietro, 10 Alemanno, 11 Lodovici. A disposizione: 12 Pollifrone, 13 Monteleone, 14 Managò, 15 Saccà, 16 Marcucci, 17 Vazzari.

Arbitra l’incontro il signor Martino di Savona, coadiuvato da Semini e Fousfos della sezione di Albenga.

Finale Ligure. Ben ritrovati a tutti i nostri lettori della pagina sportiva di Ivg.it. Il Finale riparte dalla Promozione con la novità in panchina guidata da Ivan Monti. Confermati molti giocatori della scorsa stagione, con qualche innesto mirato. Dall’altra parte ci sono i rossoblù di Luci che, dopo il salto di categoria, vogliono cercare di porre le basi per rimanerci. L’obiettivo dei finalesi? Lo si potrà capire nelle prime giornate, ma chi retrocede ha sempre quella voglia di riscatto dentro di sè.