Finale 2024, il PD provinciale gela Guzzi: “Nessun sostegno”. Ma il circolo locale non ci sta

Finale Ligure. “La decisione del PD provinciale e regionale di non sostenere la lista Guzzi per la presenza in lista di alcune persone provenienti dal centro-destra non cambia la sostanza della corsa per la elezione a sindaco, come ha ben precisato lo stesso candidato ribadendo la natura civica del suo progetto amministrativo. Lo spirito civico si è da subito ben manifestato alla presentazione della lista venerdì 19 pomeriggio al Boncardo di fronte a centinaia di finalesi di ogni orientamento politico affollati anche all’esterno del locale”. Lo fanno sapere, in una nota, Clara Brichetto, Francesco Montanaro, Ornella Pesce e Delia Venerucci (Segretario PD Finalese dimissionario).

“La decisione degli organi del PD merita invece un chiarimento per chi tale partito sostiene a Finale Ligure – aggiungono -. Nella lista civica del candidato sindaco Andrea Guzzi, sono presenti 3 iscritti al Circolo PD di Finale Ligure che a larga maggioranza dopo un’attenta e lunga valutazione ha scelto di aderire al progetto amministrativo della lista Guzzi. I perché sono molto chiari e semplici: nella corrente amministrazione Frascherelli, da cui parte Guzzi come vice Sindaco ed assessore ai Lavori Pubblici, i nostri rappresentanti hanno lavorato intensamente per 10 anni ed ottenuto importanti risultati nel campo del sociale (ad esempio, ma non solo, supporto economico alle fragilità personali e familiari, Bar Sociale Non Uno di Meno, Ludoteca 0-99 e tanti altri) e della gestione della finanza pubblica (diminuzione tasse comunali per i redditi più bassi, rinvii e sconti per tutti durante la crisi COVID)”.

“Andrea Guzzi propone un programma per il futuro della nostra città che se sostenuto dalla maggioranza degli elettori sarà in grado di generare un ulteriore miglioramento della qualità della vita, dello sviluppo compatibile e del benessere per ogni fascia di cittadini. Noi come candidati, con alcuni degli iscritti più competenti dei vari temi, abbiamo partecipato all’elaborazione di tale programma che ha tra le sue parole chiave solidarietà, cultura, sviluppo sostenibile e conservazione delle risorse naturali (acqua, suolo, energie rinnovabili), che ben rispecchiano i nostri valori. Come iscritti al Circolo finalese potremmo anche arrivare a comprendere la posizione degli organismi provinciali e regionali del PD, ma ci sono situazioni a livello locale in cui le motivazioni e la possibilità di lavorare bene per il futuro della propria Città possono prevalere sulle ragioni ideologiche”, sottolineano.

“In una lista civica da sempre e non solo a Finale, trovano quindi posto cittadini non schierati, desiderosi di mettersi a disposizione ed in gioco per il bene della loro città, e appartenenti a formazioni politiche diverse che credono in uno stesso programma: per non andare lontano era già così nella lista a supporto della elezione del Sindaco Frascherelli. Per questo i candidati, iscritti al Circolo PD finalese, si trovano in compagnia di candidati, appartenenti ad altre forze politiche, che evidentemente hanno apprezzato quanto fatto negli ultimi 10 anni e non trovano lo stesso valore programmatico per la città nello schieramento di centro-destra. Attendiamo quindi la tornata elettorale convinti che la nostra scelta sarà riconosciuta e premiata dai cittadini finalesi che hanno sempre dimostrato, anche nei cosiddetti ‘election days’, di saper distinguere tra voto amministrativo e voto di appartenenza”, concludono.