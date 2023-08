Albenga, sgominata rete di spaccio: due arresti, sequestro di cocaina e hashish

Individuata e smantellata rete di spaccio ad Albenga. Gli uomini dell’Unita Operativa Sicurezza Urbana del Comando Polizia Locale nei giorni scorsi, a seguito di alcune segnalazioni di movimenti di soggetti e autovetture sospette in ogni fascia oraria della giornata, avviavano un dispositivo di monitoraggio nelle campagne albenganesi, potendo accertare che gli strani movimenti avevano come destinazione un’abitazione all’interno di un’area agricola.

Gli agenti hanno proceduto al controllo di un soggetto extracomunitario di 26 anni, con precedenti in materia di droga, il quale dopo essere uscito dall’abitazione si è diretto verso il centro cittadino portando con sé 14 dosi di cocaina pura pronta per essere piazzata al dettaglio.

Il controllo, sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria, ha poi portato alla perquisizione domiciliare della villetta utilizzata come dimora abituale dal ragazzo nord africano.

Le operazioni hanno condotto all’individuazione all’interno della casa di una seconda persona italiana di 55 anni, pregiudicata.

Durante tali operazioni gli agenti hanno rinvenuto nella casa dei due individui, occultati all’interno di un mobiletto del bagno, 45 grammi di cocaina pura, materiale da confezionamento, bilancini di precisione e una somma di denaro di circa 3.500 euro in contanti tutti in piccolo taglio.

La perquisizione dell’unità abitativa, allargata anche alle pertinenze esterne, consentiva inoltre, l’ulteriore rinvenimento di stupefacente di altra natura (hashish) occultato all’interno di alcuni vasi.

Quindi sono scattate le manette per il reato di detenzione ai fini di spaccio in concorso.

Le sostanze sequestrate, le 14 dosi di cocaina ed i 45 grammi di cocaina in pietra, unitamente al denaro contante e ai telefoni cellulari degli indagati sono state poste sotto sequestro.

Nell’udienza di convalida del 18 agosto presso il Tribunale di Savona è stata disposta per il soggetto extracomunitario la detenzione in carcere, mentre per il soggetto italiano la misura dell’obbligo di firma quotidiana presso al polizia giudiziaria.

Importante risultato ottenuto dalla Polizia Locale di Albenga, che in maniera reattiva e coordinata, nel giro di pochi giorni, ricevuta la segnalazione di movimenti sospetti, è riuscita a verificare la situazione illecita e a predisporre un rapido dispositivo per l’individuazione di soggetti, organizzatori di una rete di distribuzione e vendita di sostanze stupefacenti destinata al mercato ingauno.