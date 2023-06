Il mercato europeo, la “Notte in bianco”, la festa di inizio estate, la musica: ecco cosa fare questo weekend

Savonese. Una ricca selezione di eventi questo fine settimana nel savonese. Da Albenga a Varazze sono tanti gli appuntamenti che incontreranno il gusto di tutti, grandi e piccini. Musica, divertimento, cultura, sport, shopping… saranno due giornate decisamente con l’imbarazzo della scelta! Ma ora entriamo nel vivo e scopriamo gli eventi da non perdere.

A SAVONA TORNA IL MERCATO EUROPEO

A Savona torna l’attesissimo appuntamento con il Mercato Europeo. Per tutto il weekend in programma serate all’insegna di gusti, sapori e tradizioni provenienti da ogni parte del mondo. Ci saranno stand e punti ristoro che offriranno piatti tipici di ogni paese, ma anche specialità regionali italiane. Dal dolce al salato tra la Darsena, piazza Rebagliati e piazza del Brandale si potranno assaggiare sapori nuovi o familiari e trovare oggettistica, artigianato, articoli per la casa e il benessere che si possono trovare dall’altro capo del mondo, il tutto avvolto in un’atmosfera di festa.

A LOANO “LA NOTTE IN BIANCO”

Sabato 17 giugno arriva la “Notte in Bianco” a Loano. Durante la serata gli esercizi commerciali e i locali resteranno aperti fino a tarda sera e offriranno originali punti di degustazione e, per tutto il giorno, tante occasioni di shopping grazie al “desbarassu”. Sulla passeggiata a mare troveranno spazio gli stand degli artigiani e degli artisti dell’associazione Artigianalmente e dell’associazione Liguria Eventi Ingegnarti, che fino a sera esporranno i frutti del loro ingegno e della loro abilità. Grande protagonista sarà la musica, con più di una quindicina di concerti ed esibizioni di gruppi rock, cover band, gruppi jazz in diversi punti della città.

AD ALBENGA DIVERTIMENTO CON “SAN GIORGIO SPORT SHOW”

Weekend di sport, cultura, volontariato e divertimento ad Albenga. Con “San Giorgio Sport Show” si potranno provare tutti gli sport, partecipare alle iniziative proposte dalle varie società della provincia di Savona, conoscere le molteplici strutture sportive e sociali che Albenga e la provincia di Savona offrono. Una 23esima edizione che rappresenta una vera e propria festa dei giovani, un grande appuntamento sportivo delle Opere Parrocchiali San Giorgio, per i suoi grandi valori sociali ed educativi. Non mancherà la presenza delle forze armate, che allestiscono degli stand educativi e promozionali ad hoc.

A FINALE APPUNTAMENTO CON “SBANCA IL BANCO”: SHOPPING ALL’ARIA APERTA TRA LE VIE

Sabato 17 giugno a Finale Ligure è prevista una giornata di shopping all’aperto per le vie della città. “Sbanca il banco” prenderà il via alle 10 e proseguirà fino alla mezzanotte. Qui ci saranno tante bancarelle che riempiranno le vie cittadine con eccezionali promozioni di qualità e gustose specialità gastronomiche. La manifestazione è organizzata in collaborazione con Confcommercio e con il patrocinio del Comune. In caso di pioggia l’evento sarà posticipato al giorno seguente.

A CALIZZANO LA FESTA DI INIZIO ESTATE IN SALSA MEDIEVALE

Sempre sabato arriva la festa di inizio estate a Calizzano. “Ogni valoroso cavaliere, ogni gentile dama, siete i benvenuti al Castello Medievale di Calizzano, dove l’aria profuma di avventura e le mura risuonano di festa!”. Questo l’invito rivolto al pubblico che potrà vestirsi con abiti d’epoca, adornarsi di gioielli e unirsi al divertimento medievale. Alla sera si apriranno le cucine con panini, hamburger, salsiccia, patatine, salame dolce e tante altre prelibatezze, più tardi poi partirà la musica. Una festa divertente e dall’atmosfera decisamente magica.

AI GOLDENBEACH SI BALLA E SI MANGIA CON UN OSPITE D’ECCEZIONE

Domenica si balla ad Albisola Superiore! Ai Goldenbeach appuntamento con il “Brunch Show”, un format musicale in day time dal pranzo al tramonto che farà sognare la musica e la voce di un ospite d’eccezione. Da The voice Italia a Radio 105, dai migliori locali di Formentera e non solo, nel locale albisolese arriverà Matteo Lotti. Nel corso della serata oltre a ballare si potrà gustare un pranzo musicale animato. Resident dj Luca Scremin e Marco Ooky. Durante l’evento si canteranno e balleranno le canzoni italiane e non che più emozionano.

AL PARCO ASINOLLA TANTE ATTIVITA’ NELLA NATURA E CON GLI ANIMALI

Un nuovo fine settimana ricco di emozioni, divertimento e socialità green al parco Asinolla di Pietra Ligure. Sabato e domenica ci saranno occasioni per grandi e piccini: attività con gli animali, laboratori, spazi ristoro, postazioni relax per godersi il clima e la vista dal parco. Due giornate anche per avvicinarsi al mondo equestre: sabato infatti sarà possibile assistere al battesimo della sella e gli adulti potranno fare passeggiate a cavallo. I dettagli qui.

A SAVONA LA FESTA DELLA FRATELLANZA

Passiamo alla solidarietà. Sabato 17 giugno appuntamento nella chiesetta romanica “senza tetto” dei Santi Pietro e Paolo sulle alture di Legino, a Savona, per il tradizionale lancio al cielo dei palloncini che portano con sè dei bigliettini con pensieri di pace, che, con il lancio in aria all’interno della chiesa, si eleveranno in alto e si diffonderanno nella notte stellata. Durante la sera ci saranno anche bancarelle con i manufatti degli alunni, i vasetti del “Grano della Fratellanza” e i doni dei negozianti del cento cittadino che hanno aderito all’iniziativa di pace. Non mancherà poi un momento conviviale dove poter gustare focaccette. Il ricavato della serata sarà devoluto per la scuola Saint Joseph di Betlemme e per l’acquisto di materiale scolastico per gli studenti ucraini. I dettagli dell’evento qui.

A STELLA UNA SERATA BENEFICA

Nella serata di sabato a Stella Santa Giustina un altro appuntamento benefico. Verrà proiettato il docufilm “Sacha, un bimbo di Chernobyl “, prodotto da Resumenlatino e diretto da Maribel Acosta e Roberto Chile (Cuba). A essere raccontato attraverso la storia di Sacha, il percorso sanitario di 26 mila bambine e bambini russi, bielorussi e ucraini che hanno ricevuto attenzione sanitaria gratuita da parte del sistema nazionale sanitario per circa 21 anni. Seguirà un giro pizza: il ricavato della serata sarà impiegato per acquistare materiale sanitario da consegnare all’ospedale Provinciale di Bayamo.

AL TEATRO MORETTI DI PIETRA LIGURE IN ANTEPRIMA NAZIONALE IL DOCUFILM “ALTA VIA – STORIE DI CIELO, TERRA E MARE”

Un’altra proiezione a Pietra Ligure, al Cinema Teatro Comunale “Guido Moretti”: qui in anteprima nazionale verrà trasmesso il docufilm de “Alta Via – Storie di cielo, terra e mare”. Sarà un evento speciale, presentato da Maurizio Di Maggio e animato dai protagonisti delle storie e dalle musiche suggestive di followtheriver, che porta a Pietra Ligure, in prima visione, il docufilm che, attraverso volti degli attori Antonio Ornano e Manuel Zicarelli per la parte fiction, la voice over di Maurizio Di Maggio e le testimonianze di chi ci vive e lavora, descrive il viaggio lungo l’Alta Via dei Monti Liguri e ci accompagna alla scoperta di un territorio. Un viaggio che racconta la bellezza e l’unicità delle “terre alte”, così vicine ma così poco conosciute da sfumare, nell’immaginario comune, in “terre di frontiera” intrise di libertà, e avventura. Un viaggio per sensibilizzare verso un turismo esperienziale, emozionale, slow, sostenibile.

A VARAZZE UNA GIORNATA NEL VERDE PER ACCOGLIERE L’ESTATE

Sabato, infine, nella frazione Alpicella di Varazze si terrà l’evento “Solstizio d’Estate”. Sarà un appuntamento che darà il via a una nuova stagione, l’estate. In occasione sono previsti escursioni, visita al museo archeologico, la presentazione del libro “I monti sono vecchi” dell’archeologo Roberto Maggi e il concerto di Pro Musica Antiqua. Una giornata rilassante, insomma, immersa nel verde.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.