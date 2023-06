Fusione Loano-Soccer, atteso solo il via libera della Federazione. Burastero: “Fiducia nel futuro”

Loano. Dovrebbero mancare sempre meno giorni alla concretizzazione dell’unione sportiva tra il Soccer Borghetto e la San Francesco Loano, due realtà confinanti che andranno a giocarsi le proprie carte nel campionato di Promozione. Tutta l’attenzione riguarda ora l’iter burocratico in vista dell’apertura della finestra relativa proprio alle fusioni. Intanto nel fresco calderone loanese sembra proprio esserci qualcosa, una programmazione incessante in attesa di poter cominciare a muoversi in maniera ufficiale.

Come già annunciato, il presidente sarà Diego Burastero con la vicepresidenza occupata da Andrea Ferrara, che sarà anche il futuro responsabile della Prima Squadra. In direzione sportiva Roberto Burastero, in panchina siederà mister Cristian Cattardico e ci saranno anche le figure di Marco Accame e Alessio La Monica. Insomma, queste sono le prime indicazioni strutturali del sodalizio.

“Appena sarà possibile presenteremo tutti i documenti burocratici necessari per rendere tutto ufficiale – dichiara Diego Burastero -. Intanto tra noi si è già creata una bella sinergia per lavorare assieme. Si sta già pensando al prossimo campionato, monitorando il parco giocatori con le varie conferme. Ferrara si è dimostrato molto disponibile e collaborativo, con il mio stesso entusiasmo per intraprendere questo cammino assieme. Sia noi sia il Soccer abbiamo svolto dei lavori positivi e riponiamo fiducia in un futuro produttivo“.

Un obiettivo in agenda riguarda anche il ripristino del manto erboso dello stadio Ellena: “Ci stiamo muovendo da un po’ di tempo ma aspettiamo le ultime gare delle giovanili per agire al fine di renderlo più utilizzabile. Installazione del sintetico? Io mi riferisco soltanto ad un discorso di manutenzione perché l’impianto è comunale, quindi è chiaro che l’ente debba sempre esprimersi su ogni scelta. Il Comune ne aveva già avviato un progetto ed è in attesa di reperire i fondi necessari per iniziare i lavori”.

Il percorso della San Francesco, nata dalle ceneri della vecchia Loanesi, sta per avviarsi quindi in un’altra tappa che potrebbe rivelarsi decisamente importante a livello organizzativo: “Eravamo partiti con il settore giovanile per poi integrare con la Prima Squadra. Ogni annata è stata positiva sia per la crescita numerica dei tesserati sia per i risultati ottenuti. Il primo campionato lo abbiamo vinto, l’altro in Prima Categoria di quest’anno lo abbiamo chiuso in maniera ottimale arrivando ai playoff da neopromossi. Ora mi aspetto un altro anno positivo, degno dell’ambiente calcistico loanese, per dire sempre la nostra“.