Calcio, Carparelli contro il nuovo club: “Nemmeno una telefonata”. Rumor sul Borgio

Loano. Marco Carparelli, nonostante si avvicinino le 47 primavere (il bomber compirà gli anni il prossimo 4 giugno), continuerà a calcare i campi di provincia. Troppo forte la voglia di calcio per smettere, l’ex Sampdoria e Genoa continuerà ad essere uno spauracchio per gran parte delle retroguardie avversarie.

La notizia però è che Carparelli non vestirà la maglia del club che nascerà dalla fusione tra Soccer Borghetto e San Francesco Loano. A confermarlo è stato lo stesso attaccante attraverso un post pubblicato su Facebook: “Dopo 6 anni al Soccer, con oltre 140 goal, 2 promozioni e una Coppa Italia vinta, oggi si conclude la mia esperienza con loro. Loro che al 1 giugno, non si sono degnati nemmeno di fare una chiamata, all’uomo, che li ha portati in Promozione. Grazie e complimenti per il rispetto avuto nei confronti di quello che era il capitano!”

Parole dure quelle utilizzate dal classe ’76, pronto a cimentarsi in una nuova avventura dopo essere diventato una vera e propria bandiera con la maglia del Soccer Borghetto. Le richieste per Carparelli non mancano: molti club si sarebbero interessati all’esperto attaccante originario di Finale Ligure, ma il più vicino ad assicurarsi le sue prestazioni sportive sembrerebbe essere il neopromosso Borgio Verezzi di Fabio Cordiale.

Cresce quindi l’attesa per conoscere il futuro del bomber: a stretto giro di posta sono attese novità significative.