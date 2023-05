Calcio, Finale. Monti arriva e suona già la carica: “Ricarichiamoci e lavoriamo. Scalia è l’anima di questa società”

Finale Ligure. La corsa per la panchina del Finale l’ha vinta l’ex allenatore di Alassio e San Francesco Loano. Classe 1980, Ivan Monti avrà il compito di avviare la ripartenza giallorossoblù dopo la retrocessione in Promozione. Un compito intrigante che il diretto interessato ha accettato con grande ‘entusiasmo‘, la parola che probabilmente ripeterà per molto tempo vista la necessità di tale ingrediente.

“Ho scelto Finale perché sin da subito c’è stata la volontà di chiudere la trattativa – esordisce il tecnico -. Importante la presenza di Roberto Belvedere, con il quale mi fa piacere tornare a lavorare insieme. Sono stato pochissimo qui da giocatore, ma mi sono reso conto sin da subito della voglia di fare bene che ha questa società. Loano è stata una scelta di cuore in cui abbiamo raggiunto un buon risultato per essere una neopromossa. Mi sarebbe piaciuto continuare ad allenare la squadra della mia città, tuttavia è stato scelto di strutturare il futuro in maniera diversa e non c’erano più i presupposti“.

Dire che la batteria di Monti sia in sovraccarico non è un eufemismo. Anzi, in lui si percepisce una certa carica d’adrenalina: “Quando si arriva da una retrocessione l’umore è indubbiamente molto basso. Occorre ricaricare subito l’entusiasmo ed avere chiara l’idea da mettere sul campo. Prepararci soprattutto a livello fisico perché sarà un campionato molto difficile e dobbiamo colmare il gap con le altre società formando una rosa che possa crescere col passare dei giorni“.

“Ivan è una persona che conoscevo già da prima e penso che abbia le qualità morali giuste per guidare un gruppo come quello che potrà essere il nostro”. Così si è espresso Lorenzo Scalia nei confronti del suo nuovo allenatore. Parole di stima che il diretto interessato ha molto apprezzato: “Non posso fare altro che ringraziarlo. L’ho visto giocare per tantissimi anni, una figura sempre presente che può ancora dare tanto. Sicuramente dentro di lui c’è voglia di riscatto e la trasmetterà ai più giovani per aiutarli a crescere il più velocemente possibile. Doveroso essere ripartiti da chi rappresenta l’anima del Finale meglio di chiunque altro“.

L’entusiasmo è strettamente legato alla volontà di riuscire a dare un contributo importante ai fini della ripartenza: “Ho avuto la fortuna di avere allenatori molto bravi che mi hanno insegnato tantissimo, così come compagni esperti che hanno fatto campionati importanti. Se sono cresciuto tecnicamente e tatticamente lo devo a loro. Il nostro obiettivo ora è quello di riuscire a costituire una squadra nel miglior modo possibile, ricreando tutto ciò che gira attorno ad essa: entusiasmo, voglia di lavorare sul campo, di divertirsi e di far divertire. Poi saranno i risultati a dirci dove arriveremo, ora è difficile dirlo. Ci penseremo tutti assieme”.