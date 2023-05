Calcio, Finale. Il guasto d’amore di Lorenzo Scalia: “Non potevo chiudere così”

Finale Ligure. Con la retrocessione in Promozione, la società di via Brunenghi ha tirato una riga su una stagione negativa e ha già messo i primi tre capisaldi su cui ripartire. Roberto Belvedere alla direzione sportiva, con Ivan Monti in panchina per provare ad avviare un nuovo ciclo tecnico. E il terzo? Ormai sono talmente tanti i suoi anni di appartenenza che sembra un’ovvietà parlarne: capitan Lorenzo Scalia c’è, non sembrano esserci molte alternative vista la sua finalesità. Un guasto d’amore, per citare il singolo di successo scritto dal genoano Bresh, ma per i colori giallorossoblù della sua città.

“Questa retrocessione mi ha lasciato l’amaro in bocca – dichiara infatti Scalia – non volevo assolutamente concludere la mia esperienza a Finale in questo modo. Avverto tanta fiducia nei miei confronti da parte dei dirigenti e sento della responsabilità. Con il direttore Belvedere mi sono sempre confrontato in questi giorni. Ivan è una persona che conoscevo già da prima e penso che abbia le qualità morali giuste per guidare un gruppo come quello che potrà essere il nostro. In società c’è voglia di riscatto, senza però dimenticare i dieci anni importantissimi che ci lasciamo alle spalle: due Coppe Italia, due anni di Serie D e i playoff. Un passaggio a vuoto ci può anche stare, dovuto a fattori inaspettati che hanno portato ad una partenza in salita che non siamo riusciti a raddrizzare”.

L’annata appena terminata è stata di gran lunga la più complessa vissuta dal capitano in tutta la sua carriera calcistica: “Tutti i giocatori erano nuovi in un contesto completamente nuovo, poi io sono arrivato un mese dopo. Non ci si conosceva tra giocatori e con l’allenatore. Non c’era più quella guida mentale in panchina oppure tra esperti come nelle passate stagioni. La sfortuna c’è stata, va detto, ed il buon livello dell’Eccellenza ha smentito chi lo giudicava basso. La Promozione sarà un altro campionato tosto ed affascinante“.

“Non ho parlato tanto quanto gli scorsi anni – ammette ‘Bubu’ -. Questo perché probabilmente non c’era la confidenza e la libertà di espormi che avevo con Pietro (Buttu ndr) rispetto agli altri allenatori. Però c’è una cosa che ho sempre detto, anche da retrocessi: giocare al massimo tutte le partite per noi stessi, allenando così la mentalità. Bisogna pensare da vincenti e questo lo si vede nelle piccole cose“.

Vincere un campionato di qualsiasi categoria è sempre difficile, soprattutto dopo la passata stagione. Occorre, quindi, fare le prime mosse: “Visti i problemi dell’anno scorso credo che l’attaccante sia uno dei primi identikit da cercare. Poi tutti i giocatori che vorranno continuare a giocare nel Finale avranno il dente avvelenato e una bella voglia di rivincita, volendo dimostrare di essere giocatori da Eccellenza, soprattutto i giovani in rosa. Bisognerà riguadagnarsela sul campo, chi vorrà mettersi in gioco sa dove deve andare“.

Presenze su presenze e record su record non scalfiscono affatto Lorenzo Scalia. “Io mi incarno nel Finale e mi sento di rappresentarlo finché mi vorranno e sarò in grado a livello fisico – spiega -. Credo che la mia presenza dia una sorta di sicurezza, conoscendo l’ambiente alla perfezione ed essendo sempre disponibile a dare qualsiasi consiglio. La crescita dei giovani è fondamentale perché alla fine l’importante è quello di fare loro maturare per permettergli di disputare categorie maggiori. Un esempio è Alessandro Debenedetti, due anni con noi e ora protagonista con la Primavera del Genoa”.

E oltre ai giovani è necessario ritrovare la componente esterna, capace di regalare qualche stimolo in più sugli spalti alla domenica: “Gli anni dello stadio pieno contro Savona e Sanremese in Serie D sono immagini che mi porterò sempre nel cuore. Tuttavia non è più così ma riavere un po’ di pubblico aiuterebbe molto. Ritrovare la mentalità da Finale? Il passato è un capitolo chiuso, bisogna ricrearne una nuova che imposterà l’allenatore. Se tutti remeremo dalla stessa parte ci potremmo levare delle soddisfazioni”.