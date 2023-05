Promozione, Ivan Monti è il nuovo allenatore del Finale

Dopo l’amara retrocessione di quest’anno, il Finale è chiamato a un campionato di livello in Promozione. Per farlo, la società del presidente Cappa ha deciso di puntare su mister Ivan Monti. Lato squadra, i giallorossoblù potranno ancora contare su capitan Scalia.

L’allenatore proviene da un’ottima stagione con la San Francesco Loano, squadre che da neopromossa in Prima Categoria si è classificata al terzo posto alle spalle delle corazzate Pontelungo e Camporosso.

La nota del club: “L’Fbc Finale comunica di aver raggiunto l’accordo per la guida tecnica della prima squadra per la stagione 2023/2024 con mister Ivan Monti , nella passata stagione allenatore

della San Francesco e con esperienza in eccellenza alla guida di Albenga e Alassio FC Il presidente Cappa ed i suoi collaboratori augurano al mister buon lavoro”.