Il Pontelungo è in Promozione! Pazza gioia ingauna, Calandrino stende il Camporosso

PONTELUNGO 1 (61’ Calandrino) VS CAMPOROSSO 0

95’ Ammonito Roascio per aver trattenuto un giocatore del Camporosso fermando una chiara occasione da gol.

93’ Ultimo cambio per Zanardini: dentro Greco per Guardone.

91’ Progressione veloce di Nardi che serve Sfinjari da solo dentro l’area di rigore che, clamorosamente, sbaglia.

90’ Assegnati 5 minuti di recupero.

90’ Ammonito Vignola per aver fermato il gioco.

87’ Penultimo cambio per Zanardini: dentro Nardi per Delfino.

82’ Ammonito Zito per un brutto fallo ai danni di Vignola.

80’ Romeo ammonisce il mister rossoblu per alcuni commenti nei confronti del guardalinee. Intanto subentra Bacciarelli per Fazzari.

78’ Esce il capitano del Pontelungo Badoino per fare spazio a Caputo. Intanto Sfinjari prova la finta e cerca il tiro, ma si trovava in posizione troppo angolata per trovare la porta.

76’ Ammonito Calcopietro per un fallo su Roascio, gara molto fisica a questo punto della partita.

75’ Quarto cambio per Luci: fuori Bosio per Zito.

74’ Ammonito Managò che, appena entrato, ha atterrato Guardone. Altro cambio per Luci: Crudo per Allaria.

73’ Sfinjari prova il tiro a giro, ma Frenna blocca.

72’ Altro cambio per Luci: dentro Managò per Latella.

71’ Chariq prova il tiro dal limite, a botta sicura tira alto.

69’ Si riprende la partita con Sfinjari che prova subito la sgasata.

65’ Gara ferma da qualche minuto, Crudo ha commesso fallo su Schiano che cadendo hanno impattato sulla ringhiera innescando una rissa che ha coinvolto tutte le panchine. Ammoniti entrambi i giocatori.

64’ Annullato il raddoppio granata di Chariq. Sfinjari calcia una maledetta su punizione, Vignola recupera e Chariq segna, ma il 6 aveva precedentemente commesso fallo.

62’ Subito palo di Cordì che per poco non ammutolisce tutti i tifosi granata.

61’ Ci pensa Calandrino su calcio d’angolo a sbloccare la partita! Tripudio del pubblico che scoppia in un grandissimo boato, giocatori che esplodono per tutto il campo ma la partita è ancora tutta da giocare. Pontelungo in vantaggio.

60’ Ancora Breewuer ci mette una pezza e riparte il contropiede, capovolgimento di fronte velocissimo dopo Sfinjari per poco non trova il gol.

59’ Doppio cambio per Zanardini: dentro Chariq e Schiano per Perrier ed Enrico.

58’ Tocco di tacco di Sfinjari per Vignola che inquadra la porta ma anche il portiere, tirandogli sulle braccia.

57’ Grandissima parata di Breewuer su Cordia, calcio d’angolo.

56’ Delfino entra in area lateralmente e passa rasoterra a cercare un compagno. Guardone raccoglie la sfera e calcia, pallone rimpallato che arriva sui piedi di Badoino che da fuori area tira fuori dalla porta.

53’ Primo cambio del match utilizzato da Luci: fuori Monteleone per Luci.

52’ Ottimo inserimento di Guardone che trova il pallone e prova il cross, deviato dal giocatore rossoblu Fazzari.

50’ Loren pesca benissimo Sfinjari che prova il pallonetto e per poco anche il gol, ma Romeo avverte il fuorigioco e alza il braccio.

49’ Ammonito Monteleone, intervento in ritardo sul ginocchio di Roascio.

47’ Fallo di Badoino su Calcopietro, punizione battuta da Grifo alta sulla traversa.

45’ Si ricomincia con qualche minuto di ritardo, Romeo ha notato due buchi in entrambe le porte. Palla per il Pontelungo.

Secondo Tempo

47’ Finisce qua il primo tempo, grande pressione e agonismo, ma per il momento il risultato è ancora bloccato.

42’ Primo ammonito per il Pontelungo, Velaj ha atterrato un giocatore involato a rete. Ammonito anche Calandrino, probabilmente più per proteste sul fallo concesso che per il fallo in se. Punizione pericolosa per il Camporosso.

41’ Brivido per i granata! Crudo prova il tiro, potente conclusione che esce di un soffio.

40’ Gran respinta di Calandrino che innesca il contropiede, Delfino commette però fallo su Cordì.

36’ Sfinjari prova il tiro diretto in porta, Frenna devia in corner. Sull’angolo, Velaj prova il colpo di testa, ma esce una palombella facile da intuire per il portiere.

32’ Bosio prova il cross, ma Velaj sta riuscendo a contenerlo perfettamente.

30’ Guardone recupera palla a centrocampo, dribbling e prova il tiro, conclusione però murata da due difensori pronti sul limite dell’area.

26’ Breewuer sfodera un’altra super parata su Bosio, Velaj allontana prontamente.

23’ Ammonito Latella per un intervento su Roascio. Ammonizione forse un po’ troppo esagerata. probabilmente usata per non farsi sfuggire la partita di mano.

20’ Mischia selvaggia, Perrier prova direttamente il tiro cogliendo l’occasione, palla fuori di poco.

18’ La partita si sta piano piano stabilizzando, ma in generale è il Pontelungo ad avere il completo pallino del gioco.

13’ Fallo in attacco di Calandrino, occasione sprecata.

12’ Scortichini primo ammonito della gara. Perrier ruba il pallone al difensore, Delfino recupera e prova il dribbling sul 4. Finta di corpo, pallone da una parte e il difensore travolge l’attaccante fermando una chiara occasione da gol. Punizione granata.

11’ Sfinjari nel limite laterale dell’area, punta l’uomo e prova un tiro/cross che non inquadra la porta uscendo alto sull’incrocio.

8’ Fallo di Guardone a centrocampo, Romeo sceglie di non usare il cartellino.

5’ Delfino si libera dopo la rimessa di Velaj, prova il cross dentro l’area ma spedisce il pallone alto sulla traversa.

4’ Breewuer sfodera la prima parata della partita, rimpallo su Crudo che calcia e spedisce ampiamente a lato.

3’ Subito grande agonismo in questa che si prospetta una gara da ricordare. Gli spalti sono gremiti di tifosi di ambo le tifoserie e la pressione è palpabile. Subito il Pontelungo con Perrier, pesca Guardone che spara alto.

1’ Si comincia! Palla per il Camporosso.

Primo Tempo

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni:

Pontelungo: 1 Breewuer, 2 Velaj, 3 Enrico, 4 Roascio, 5 Calandrino, 6 Vignola, 7 Guardone, 8 Badoino, 9 Perrier, 10 Sfinjari, 11 Delfino. A disposizione di mister Fabio Zanardini ci sono: 12 Ferrari Mir, 13 Schiano, 14 Bovio, 15 Greco, 16 Paltrinieri, 17 Nardi, 18 Caputo, 19 Chariq, 20 Ferrari Mic.

Camporosso: 1 Frenna, 2 Fazzari, 3 Cordì, 4 Scortichini, 5 Arena, 6 Latella, 7 Monteleone, 8 Crudo, 9 Calcopietro, 10 Grifo, 11 Bosio. A disposizione di mister Luci Carmelo ci sono: 12 Zunino, 13 Cecconi, 14 Zito, 15 Tofanica, 16 Managò, 17 Bacciarelli, 18 Piana, 19 Allaria, 20 Luci.

Arbitro della gara il signor Romeo Mattia della sezione di Genova.

Andora. Ben ritrovati cari lettori e benvenuti alla cronaca LIVE dello spareggio tra Pontelungo e Camporosso. La posta in palio di quest’oggi è di estremo valore: vincere significherebbe agguantare a tutti gli effetti il campionato e ed essere in Promozione. Perdere manderà una delle due squadre ai Play-Off invece, con il rimorso di aver sprecato una ghiotta occasione.

Opportunità che, parzialmente, non hanno saputo cogliere i granata contro il Millesimo, sotto nel risultato per quasi l’intera durata della gara salvo poi il gol di Nardi arrivato al tramonto del match che ha permesso agli ingauni di trovarsi qua oggi. Il Camporosso invece, l’occasione per allungare l’ha avuta più indietro, proprio contro il Pontelungo, perdendo per 2 a 1 dopo essere andati in vantaggio. Ma l’ultima giornata poteva essere ricordata diversamente: mentre a Millesimo il Pontelungo era sotto nel risultato, pure i rossoblu lo erano contro l’Oneglia, salvo segnare il gol del vantaggio nei minuti finali per essere qua oggi. Alla fine il “Dio del calcio” ha richiesto l’agonismo allo stato puro e giustizia sul campo, ed oggi una delle due compagini uscirà vincitore.

Per le regole vigenti, la partita si terrà nello stadio Marco Polo di Andora, siccome è stato pattutito che, in caso di spareggio, la partita si sarebbe giocata in campo neutro.