Prima Categoria, Titolo Regionale. Il Pontelungo sogna il triplete: Quiliano&Valleggia battuto, domenica sarà finale

Albenga. Domenica pomeriggio, mentre l’Albenga espugnava il “Narazario Gambino” ritrovando la Serie D 33 anni dopo l’ultima volta, un’altra compagine ingauna conquistava la finalissima valevole per il Titolo Regionale del campionato di Prima Categoria.

In un anno magico per lo sport albenganese, a far parlare di sè riecco infatti il Pontelungo: gli uomini di mister Zanardini, dopo il pareggio (1-1) maturato nella semifinale di andata disputata all’Andrea Picasso, sono infatti riusciti a superare Grippo e compagni nella gara di ritorno giocata tra le mura amiche dello stadio “Annibale Riva”.

120 minuti non sono bastati per decretare la vincente tra le due formazioni e così, sono stati necessari i calci di rigore. Dagli undici metri a festeggiare è stato il sodalizio ingauno, squadra che adesso (domenica 7 maggio) contenderà al PSM Rapallo la conquista del titolo.

Ferrari e compagni possono quindi sognare un magico triplete: vincere la finale di Coppa Liguria e quella per il Titolo Regionale significherebbe rendere la stagione in corso davvero epica.