Pontelungo in Promozione, il sindaco Tomatis: “Complimenti, siete una grande famiglia”

Albenga. Grande soddisfazione e un comprensibile entusiasmo nella Città delle Torri per le recenti vittorie e i risultati calcistici che vedono l’Albenga sempre più proiettata verso la Serie D e il Pontelungo ottenere il salto di categoria e volare in Promozione.

Ieri (16 aprile) ad Andora presso lo stadio Marco Polo, colmo di tifosi, si è svolta la finale del campionato di prima categoria che ha permesso al Pontelungo di ottenere l’accesso alla Promozione.

Ad assistere alla vittoria anche il sindaco di Albenga con delega allo sport Riccardo Tomatis e l’assessore Silvia Pelosi che hanno gioito insieme ai tantissimi tifosi albenganesi che hanno seguito la loro squadra ritrovandosi nel momento più importante della stagione.

“Voglio fare i complimenti alla squadra, ai giocatori, allo staff e al presidente – commenta il primo cittadino – È grazie alla generosità e alla passione per lo sport di figure come quella di Michele Neri che i nostri giovani possono vivere momenti di gioia come accaduto ieri. Una squadra composta in prevalenza da atleti albenganesi che hanno potuto festeggiare insieme alla città trasmettendo l’impressione di una grande famiglia”.

E poi un pensiero all’altra squadra della città, che milita in Eccellenza: “Ci auguriamo che anche l’Albenga calcio domenica prossima riesca a ottenere il passaggio di categoria raggiungendo la Serie D. Sarebbe la prima volta nella storia del calcio ingauno avere una squadra in Serie D e una in Promozione. Ovviamente nel caso siamo già pronti a fare una grande festa tutti insieme questa estate”.