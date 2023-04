Pontelungo campione! Zanardini commosso e pungente: “Millesimo impara! Noi siamo in Promozione”

Ci è voluto uno spareggio per decretare la squadra vincitrice del Girone “A” di Prima Categoria, visto che Pontelungo e Camporosso avevano terminato la regular season appaiate a quota 53 punti. Alla fine, hanno prevalso 1 a 0 gli uomini di Fabio Zanardini. Goal decisivo siglato da Calandrino. Oltre ad esprimere la propria gioia per il successo, l’allenatore ha voluto replicare a un post social di Millesywood, pagina satirica che segue le vicende di Millesimo e del Millesimo, la squadra che pareggiando all’ultima giornata contro il Pontelungo ha costretto i granata a disputare lo spareggio. In effetti, già dalla dichiarazioni post partita qualche scaramuccia c’era stata, con Zanardini che aveva criticato il terreno di gioco valligiano definendolo impraticabile e con il difensore giallorosso Ferri che senza tanti giri aveva detto “Pensavano che gliela avremmo regalata”.

Così Zanardini a fine gara: “Sudiamo dal 16 agosto, ce la siamo meritata. Il nostro portiere ci ha tenuti in piedi con due o tre parate di categorie superiori. Sono felice di essermela giocata in uno spareggio e sono convinto che anche il Camporosso meriti la Promozione. Abbiamo vinto grazie a un episodio che è girato dalla nostra parte. Nel calcio torna sempre tutto, abbiamo ripreso quanto perso a Millesimo”.

“Nel calcio – prosegue – ci vuole rispetto quando si vince, quando si pareggia e quando si perde. I miei ragazzi sono stati in silenzio senza rispondere (mostrando la foto riportata in alto ndr). Caro Millesimo, devi imparare a vincere, perdere e pareggiare. Caro Millesimo, oggi sono maleducato: buona Prima Categoria e forza Pontelungo sempre!”.