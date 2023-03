Letimbro, Mencacci “cuore di nonno” stende il Savona con un tripletta: “Questa squadra mi ha dato tanto”

Stefano Mencacci sta trascinando a suon di goal la Letimbro verso la salvezza. In una stagione partita con un obiettivo più alto rispetto alla mera permanenza nella categoria, tra le note liete in casa gialloblù c’è l’exploit del bomber ex Legino, che ha avuto un impatto super con la categoria come dimostrano le tante reti segnate.

Ieri, la sua tripletta ha permesso di battere 3 a 1 il Savona, andato in vantaggio con Rapetti, e di ottenere tre punti che al momento metterebbero al riparo la formazione di Oliva dalle forche caudine dei play out. La Letimbro, come conferma il ds Bozzo, è in attesa del verdetto circa i tre punti conquistati contro la Veloce all’andata, che potrebbero essere revocati per il vizio di forma nell’ormai celebre tesseramento di Ottonello. Il 5 aprile, a campionato finito, si dovrebbe sapere qualcosa di certo.

“Provo un’emozione bellissima – commenta l’attaccante classe 2003 – soprattutto per la squadra. Abbiamo fatto tanti sacrifici e finalmente possiamo festeggiare. E’ stato bello entrare nello spogliatoio e vedere tutti felici. Questa squadra mi ha dato davvero tanto e io sono felice di aver ripagato con questi goal”.

Una decina di anni fa il Savona era in Lega Pro mentre la Letimbro in Terza Categoria. L’attualità, invece, ha visto la squadra della piccola frazione savonese imporsi contro gli Strisiconi sia all’andata sia al ritorno. “Adesso c’è il Quiliano&Valleggia. Speriamo di fare tre punti. Contro il Savona avevo esordito, è stata un’emozione giocarci contro”, aggiunge Mencacci.

Infine, una dedica speciale: “La dedica è per mio nonno perché mi segue sempre, oltre che per tutti coloro che vengono qui al Santuario a vedere le mie partite”.