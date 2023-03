La Letimbro vede la salvezza. Sorride Oliva: “Quest’anno avremmo voluto fare di più, ma contro il Savona una vittoria importante”

Savona. Domenica pomeriggio presso l’impianto sportivo “Augusto Briano” Savona e Letimbro si sono sfidate in occasione del posticipo della ventiquattresima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). La partita, un match in cui entrambe le squadre hanno mostrato due versioni di sè, si è conclusa sul 3-1 in favore della formazione gialloblù.

Al termine della gara non sarebbe dunque potuto mancare un commento da parte di Maurizio Oliva, allenatore dell’unica compagine riuscita a battere il Savona in entrambe le sfide di campionato. “Loro sono una buona squadra e per questo ci tengo a fargli i complimenti – ha esordito l’intervistato -. Portare avanti e concludere una stagione del genere ancora con questa voglia e questa determinazione non è da tutti. Faccio i complimenti al mister e a tutti quanti, ciò che hanno vissuto è veramente difficile e per questo hanno tutto il mio sostegno, sono stati strepitosi.”

In seguito Oliva ha commentato la prestazione della sua compagine: “Noi siamo stati bravi, abbiamo disputato una buona partita. Non siamo ancora salvi perchè manca la certezza matematica, però va bene perchè siamo stati bravi. Mi dispiace perchè onestamente volevamo e pensavamo tutti di fare meglio quest’anno. Grande responsabilità è mia, nei momenti importanti forse non ho saputo stimolare quanto avrei dovuto i ragazzi per fargli capire che potevamo davvero fare di più. Abbiamo buttato via otto punti nelle ultime tre partite, con quelli sicuramente si sarebbe vista un’altra classifica (al sodalizio gialloblù è stato inoltre inflitto un -3 all’inizio della stagione, ndr).”

Successivamente l’intervistato ha proseguito dichiarando: “La squadra ha dei valori, tiene alla maglia e sta bene insieme, quando c’è bisogno so di poter contare sui miei ragazzi, sono fantastici. Sono anni che succede questa cosa qua, nelle ultime 5 stagioni ci siamo sempre salvati senza disputare i playout. Quest’anno si sperava di non arrivare a soffrire fino all’ultimo, però nei momenti importanti ci siamo sempre.”

“Nonostante ciò – ha asserito l’allenatore – non siamo contenti della stagione nel suo complesso, so che questi ragazzi potrebbero e dovrebbero fare prestazioni di questo tipo non soltanto con il Savona che dà qualche stimolo in più, ma contro tutte. Sarò felicissimo quando e se ci salveremo, ma tutti avremmo voluto fare di più.”

Infine Oliva ha dedicato la vittoria ottenuta dalla Letimbro alla famiglia di Fabrizio Manitto, ventinovenne tragicamente scomparso la scorsa settimana: “Dedico la vittoria a Roberto, Laura e Chiara, famiglia che settimana scorsa ha subito un lutto importante. Non conta niente, ma è dedicata a loro.”