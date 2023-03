Prima Categoria “B”, Mancacci cala il tris e la Letimbro si aggiudica il derby: Savona sconfitto 1-3 al Briano

Risultato: Savona 1-3 Letimbro (19’ Rapetti, 61’, 68’, 93’ Mencacci)

Termina 1-3 il match.

Al 95’ subentra Aglietto per Russo e c’è ancora spazio per una doppia occasione di marca gialloblù, ma il risultato non cambia.

Al 94’ Fradella viene ammonito per perdita di tempo.

Al 93’ il nervosismo prende il sopravvento: volano i cartellini, impossibile tuttavia capire a causa di un mischione furibondo a chi vengono destinati.

Al 92’ è festa gialloblù al Briano. La Letimbro si conferma letale in ripartenza con Mencacci che, servito splendidamente da Testi, firma la sua tripletta personale: è 1-3 al Briano!

L’arbitro comanda 5 minuti di recupero.

Al 90’ il Savona spinge a pieno organico alla ricerca del pareggio: la girata di Rapetti termina alta sopra la traversa, che brivido per la Letimbro!

All’85’ Panaro rileva Lanzarotti, mister Frumento si affida alla panchina per riprendere la gara.

All’82’ Russo cerca la porta dalla lunga distanza, ma il suo tentativo non trova lo specchio della porta.

Al 75’ Mela rileva uno stremato Di Roccia, i biancoblù sembrano a corto di idee e di energie.

Al 69’ Molinari viene sanzionato dal direttore di gara, sarà punizione per il Savona.

Al 68’ Mencacci raccoglie il tiro deviato di un compagno battendo Barbara dopo essersi presentato a tu per tu con l’estremo difensore avversario: festeggia il pubblico di fede gialloblù sugli spalti, è 1-2 al Briano!

Al 66’ Barbara risponde presente sull’ennesimo tentativo di marca gialloblù: è una Letimbro tirata a lucido, Savona in difficoltà.

Al 64’ Bruzzone prende il posto di Beani, mister Frumento inserisce forze fresche davanti per andare alla ricerca di un nuovo vantaggio.

Al 61’ i gialloblù la riprendono! Mencacci porta avanti un’ottima progressione palla al piede fulminando Barbara dopo una splendida incursione in area di rigore: è 1-1 al Briano.

Al 56’ resiste il vantaggio biancoblù, ma prosegue la crescita di un’ottima Letimbro in questa seconda frazione.

Al 49’ le sostituzioni di mister Oliva sembrano sortire gli effetti sperati. Russo dalla distanza cerca il super gol, ma Barbara glielo nega con un ottimo intervento: spinge la Letimbro, si difende il Savona.

Alle 19.27 il direttore di gara comanda la ripresa delle ostilità. Nessun cambio tra le file degli Striscioni, questo mentre i gialloblù optano per una mini-rivoluzione: Bozzo e Albanese prendono il posto di Belmonte e Murialdo.

Il primo tempo termina 1-0 in favore dei biancoblù.

Al 45’+1 Beani cerca la porta direttamente da punizione, ma il suo tentativo termina ampiamente fuori misura.

Il direttore di gara comanda 1 minuto di recupero.

Al 43’ Lanzarotti in progressione si conferma imprendibile accentrandosi per cercare la rete del raddoppio: il suo tiro scheggia il palo, che occasione per il Vecchio Delfino!

Al 34’ occasione Letimbro.

Al 26’ Belmonte ammonito per reazione.

Al 18’ si sblocca il risultato. Rapetti irrompe in area di rigore toccando quanto basta per battere Fradella in uscita: è 1-0 Savona al Briano!

Al 15’ prosegue la fase d’impasse, nessuna emozione degna di nota fin qui.

Al 7’ spicca l’assoluto silenzio degli ultras biancoblù, un ennesimo gesto per manifestare il proprio dissenso nei confronti della proprietà del Vecchio Delfino. In campo poche emozioni, entrambe le squadre si studiano.

Alle 18.31 il direttore di gara comanda il calcio d’inizio della sfida.

Arbitro del match è il signor Marco Vitale della sezione di Savona.

Le formazioni

I padroni di casa allenati da Ermanno Frumenro scendono in campo con Barbara, Fancellu, Esposito, Di Roccia (C), Apicella, Kuci, Lanzarotti, Beani, Rapetti, Caredda e Marrapodi.

A disposizione ci sono Antonelli, Brazzino, Bruzzone, Dalipi, Panaro e Mela.

I gialloblù guidati da mister Maurizio Oliva rispondono con Fradella, Belmonte, Frumento, Murialdo, Rossetti (C), Valdora, Mencacci, Russo, Testi, Ottonello e Molinaro.

In panchina si accomodano Venturino, Aglietto, Guerra, Albanese, Zignego, Zecchino, Odenato, Fidaleo e Bozzo.

Presentazione

Savona. Oggi presso l’impianto sportivo “Andrea Briano” Savona e Letimbro si sfidano in occasione del posticipo della ventiquattresima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Tra le due compagini sarà derby, questo per un match che si prospetta ricco di spunti interessanti.