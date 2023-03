Eccellenza, Finale vs Cairese LIVE (1-5): pokerissimo di Lazzaretti

FINALE 1 (8′ Arzarello) vs CAIRESE 5 ( 11′ Babliuk, 12′, 43′ Zunino, 20′ Berretta, 47′ Lazzaretti)

17′ Risso finisce a terra all’interno dell’area ma per Ermini non c’è niente: rimessa dal fondo per Rizzo.

15′ 4-2-3-1 disegnato da Battistel. Intanto dentro Brinone per Prato.

11′ Puddu colpisce al volo da calcio d’angolo ma la sfera finisce altissima.

7′ Prato inteviene fallosamente su Belvedere e prende il giallo. Il Finale reclama per un provvedimento più severo, ma nel frattempo continua il nervosismo: di questo passo il parziale potrebbe aumentare.

6′ Zunino segna il 6-1 ma l’assistente alza la bandierina: scuote la testa Balleri.

5′ Ordisci per Tona, il primo cambio in casa Cairese. Genta molto nervoso nei confronti di Ermini.

2′ Lazzaretti effettua il pokerissimo! Lasciato completamente solo sulla destra che spedisce in porta. Non cambia la musica a livello d’attenzione.

Balleri effettua una doppia sostituzione: dentro Brollo e Vierci per Messina e Caligaris. Parte la ripresa!

Secondo tempo

45′ + 1′ Finisce qui la prima frazione: un film horror per il Finale che dovrà necessariamente cambiare qualcosa almeno per poter chiudere dignitosamente la partita.

45′ Un minuto di recupero. Intanto c’è stato l’annullamento del gol di Zunino, che aveva intercettato la conclusione respinta da Illiante calciata da Berretta. Una confusione spaventosa all’interno del campo.

43′ Poker Cairese! Altro giro altro buco difensivo che spalanca le porte ai valbormidesi. Zunino ringrazia nuovamente, è 4-1.

42′ E stavolta è il numero 7 finalese a fermare il centrocampista gialloblù.

41′ Babliuk provvidenziale in scivolata per deviare in corner la sfera portata in area da Basso.

38′ Zunino calcia a giro ma Illiante blocca in presa. Un blackout mentale ancora in corso per il Finale.

33′ Caligaris spara alto da una buona posizione all’interno dell’area di rigore.

31′ Genta ci prova da lontanissimo ma la traiettoria è ampiamente alta. La poca lucidità, come detto, sta compromettendo il piano gara della squadra di Balleri.

30′ Prato impatta di testa ma la sfera finisce alta sopra la traversa. I gialloblù continuano a giocare in fiducia.

25′ Un suicidio calcistico vero e proprio da parte del Finale quello che sta avvenendo in questi primi 25 minuti. Una partita in equilibrio, addirittura passati in vantaggio, i giallorossoblù sono completamente spariti a livello di attenzione. Manca ancora moltissimo tempo, però è un dato lampante.

20′ Berretta fa il 3-1! Inspiegabile errore di Messina che sbaglia completamente l’impatto con il pallone e manda il giovane gialloblù a tu per tu con Illiante: palla in rete, il Finale sta buttando via un buon avvio di partita per dei cali di concentrazione incredibili.

17′ Genta tenta la conclusione al volo da corner che finisce poi sui piedi di Scalia, a sua volta al tiro: pallone alto sopra la traversa. Lo scossone per i due gol presi in nemmeno un minuto è palese.

12′ Clamoroso al Borel, torna avanti la Cairese nel giro di un minuto. Difesa giallorossoblù completamente disattenta e sulla destra viene servito al centro Elia Zunino: l’attaccante ringrazia e segna.

11′ Pareggio immediato della Cairese! Babliuk! Il centrocampista fa partire una conclusione dalla medio lunga distanza, probabilmente deviata, che carambola sul palo e poi varca la linea.

8′ ARZARELLO! IL FINALE TORNA AL GOL DOPO NOVE PARTITE! Imperioso stacco di testa del centrale classe 2004 si insacca in rete: è 1-0 per i locali.

3′ Risso serve in profondità Basso che si avvia verso la porta. La prima conclusione è deviata ma la seconda va vicina ad insaccarsi in rete. Spinge subito la squadra di Balleri.

15:10, partiti al Borel!

Alle 15:05 la gara non è ancora iniziata ma le squadre stanno per schierarsi davanti agli spogliatoi, pronte a scendere in campo.

Primo tempo

Le formazioni:

Finale: 1 Illiante, 2 Caligaris, 3 Arzarello, 4 Scalia, 5 Puddu, 6 Messina, 7 Basso, 8 Dagnino, 9 Risso, 10 Genta, 11 Belvedere. A disposizione di mister David Balleri ci sono: 12 Mondino, 13 Marangi, 14 Chiarlone, 15 Nazarenko, 16 Cristaldi, 17 Renda, 18 Brollo, 19 Vierci, 20 Sako.

Cairese: 1 Rizzo, 2 Fontana, 3 Prato, 4 Boveri, 5 Tona, 6 Galli, 7 Babliuk, 8 Lazzaretti, 9 Sassari, 10 Berretta, 11 Zunino. A disposizione di mister Diego Alessi (squalificato) ci sono: 12 Canonica, 13 Brignone, 14 Piu, 15 Diamanti, 16 Cherkez, 17 Ordisci, 18 Gjataj, 19 Cuka.

Direzione di gara affidata al signor Anton Giulio Ermini della sezione di Genova, coadiuvato da Manuela Sciutto (Novi Ligure) e Denise Zanone (Chiavari).

Finale Ligure. Solitamente la sfida tra Finale e Cairese regala degli spunti interessanti, nonostante quest’anno tra le due squadre ci sia un umore decisamente diverso rispetto agli incontri passati. Da una parte c’è la squadra di David Balleri, penultimo in classifica sempre più in crisi di risultato, oltre che di prolificità sotto porta. Dall’altra, invece, quella di Diego Alessi, quarta a sei punti dalla seconda posizione che garantirebbe lo svolgimento dei playoff. Insomma, in palio punti che hanno disparati valori per affrontare il rush finale del campionato di Eccellenza.