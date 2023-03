Eccellenza, Finale ultimo in classifica. Balleri: “Ad oggi abbiamo il 30% di possibilità salvezza”

Finale Ligure. Oggi al Felice Borel si è disputato l’incontro tra Finale e Cairese, una sfida che è sempre stata considerata come una delle più accese dell’intero campionato di Eccellenza. Quella di oggi, invece, ha avuto una frazione fortemente decisiva per il raggiungimento del risultato. All’ottavo minuto di gioco i padroni di casa passano in vantaggio con la rete di Arzarello, per poi essere completamente rivoltati in una vera e propria sagra dell’errore o, per essere più precisi, dell’orrore: il primo tempo finisce 4-1 per i gialloblù, la squadra di Balleri è sparita dal campo. Alla ripresa il gol immediato del 5-1 di Lazzaretti, poi un altro piglio e il parziale è diventato quello finale: 5-3 per la Cairese ma con maggiore attenzione. Alti e bassi preoccupanti anche sotto un punto di vista tabellare per il Finale, che ora è scavalcato anche dal Canaletto e quindi si trova all’ultimo posto.

Il tecnico livornese, con evidente rammarico, non riesce a capacitarsi proprio dei primi 45 minuti di gioco: “Prima della partita avevo detto ai ragazzi che i dettagli avrebbero fatto la differenza. Infatti così è stato. Una squadra che si deve salvare non può prendere tre gol del genere. Gli errori li facciamo sempre ma penso che questo sia stato il più brutto primo tempo fatto con una mia squadra. C’è stata proprio poca cattiveria nel difendere la nostra porta e abbiamo sbagliato dell’incredibile”.

“Quando si passa in vantaggio bisogna difendere il risultato, noi non lo abbiamo fatto – continua Balleri -. Non si sa perché ci siamo messi così male in campo, commettendo cinque errori uno peggio dell’altro. Sono amareggiato”.

Nonostante le tante difficoltà, l’allenatore dichiara che lo spogliatoio sia sempre stato unito: “Durante la settimana noi ci alleniamo bene. I nostri problemi sono dovuti a questi sbalzi d’umore quando siamo in campo, complicandoci così la vita da soli”.

Ieri è arrivata la qualificazione ai playoff della Juniores, una prima dimostrazione di un trend positivo per quanto riguarda il settore giovanile. Per la Prima Squadra, invece, Balleri esprime una sua previsione relativamente al discorso salvezza: “Ad oggi abbiamo il 30% di possibilità. Ora cercheremo di ingoiare questa sconfitta amara e da martedì riprenderemo a lavorare. Le nostre partite saranno tutte fondamentali finché la matematica non ci condannerà“.