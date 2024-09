A Cairo l’ultimo saluto a Walter Conti, storico titolare della discoteca Fantasque

Cairo Montenotte. L’epoca del Fantasque è finita, non solo al posto della discoteca più glamour della Valbormida degli anni Ottanta-Novanta ora c’è un palazzo, ma è anche scomparso lo storico titolare Walter Conti.

Nel suo locale, a ridosso tra il ponte Stiaccini e via XXV Aprile, hanno ballato generazioni di giovani, ma il Fantasque, su cui Marco Francia ha scritto un brano (It’s Fantasque, dove appare l’immagine di Conti, ndr) è stato anche un crocevia di incontri e di appuntamenti con la musica dal vivo. Era chiuso ormai da anni, e quando, qualche anno fa, si è aperto il cantiere per la sua demolizione, in molti hanno guardato con nostalgia ai momenti di attesa nel piccolo giardino o lungo la strada in coda per poter entrare, spesso sotto la neve, e con le auto parcheggiate lungo il fiume che a notte fonda erano ricoperte di ghiaccio. Conti è stato un’icona, con i suoi baffi e i capelli riccioluti, seppur tra mille peripezie, ha lavorato tra il divertimento e la spensieratezza di quegli anni, quando la discoteca, fuori dagli attuali schemi odierni, era un appuntamento fisso del fine settimana.

Walter, 81 anni, lascia il figlio Fabio, titolare del Ristorante in località Braia. I funerali saranno celebrati venerdì 20 settembre alle ore 15 nella parrocchiale di Cairo.