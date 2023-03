Calcio, Albenga batte Cairese. Buttu entusiasta: “Vittoria dedicata a Marinelli”

Cairo. Si aggiunge un tassello importante al puzzle costruito dall’Albenga, vittoria importantissima nello scontro diretto di oggi pomeriggio contro la Cairese. La Lavagnese si mantiene sempre a -8 punti di vantaggio, mentre lo sgambetto di Buttu e Co. costa alla squadra gialloblu il quarto posto. Terzo posto conquistato invece dall’Imperia, che batte con un netto 0 a 4 la Genova Calcio, portandosi a -4 dalla Lavagnese.

A Zunino rispondono prima Sogno, poi Grandoni, Graziani Thomas su rigore e Di Salvatore. Partita comunque di livello e di grande maturità dell’Albenga, che ha mantenuto la direzione della gara per tutta la partita: “Grandissima partita – commenta Pietro Buttu – in un campo duro, ostacolo importante da superare. Ottima prova di squadra, mi sento di dire che, se il primo tempo l’avessimo chiuso in svantantaggio, sarebbe stato immeritato. Voglio dedicare questa vittoria al presidente Marinelli, ieri era il suo compleanno e glielo avevamo promesso”.

La piazza ingauna è sempre più entusiasta di questo gruppo, primo in classifica dalla prima giornata contro ogni aspettativa: “Questa squadra è prima da inizio campionato. E’ una stagione lunga ed estenuante e le favorite erano Imperia e Lavagnese, soprattutto con tutti gli infortuni avuti. Questa squadra ha sempre avuto il giusto atteggiamento, bisogna valutarlo nell’interezza della gara, oggi l’abbiamo dimostrato ribaltando il risultato. Oggi era importante sfoderare una grande prestazione”.

Ancora costretti ai box giocatori importanti come Trofo, Costantini e Anselmo. Gabriel Graziani ha invece potuto essere della partita, al contrario di settimana scorsa contro il Taggia: “I giocatori verranno recuperati nei tempi e nei modi valutati dai dottori, dallo staff e dai preparatori. Non abbiamo fretta, mancano 7 partite, dobbiamo anche porre i nostri giocatori nelle condizioni ottimali per giocare e scongiurare ulteriori indisposizioni. E’ un finale di campionato importante, la vittoria di oggi in questo campionato difficile ribadisce la nostra forza”.