Eccellenza. L’Albenga dilaga contro la Cairese in 10 per un tempo, altro passo verso la Serie D

CAIRESE 1 (41′ Zunino)- ALBENGA 4 (46′ Sogno, 50′ Grandoni, 66′ Graziani T, 75′ Di Salvatore)



Si chiude con un punteggio largo una partita che ha avuto due vite: il primo tempo in 11 vs 11 ha visto l’Albenga più pericoloso, con due salvataggi vicino alla linea di Facello. Nel complesso, comunque, frazione di gioco equilibrata, con i gialloblù che si sono portati avanti con un gran goal di Zunino. Poi alla fine dei primi quarantacinque minuti la svolta: espulsione di Facello per un fallo a palla lontane e goal su punizione di Sogno. Nella ripresa, l’Albenga ha dilagato ottenendo così una vittoria importante e mantenendo 8 punti di vantaggio sulla Lavagnese.

90′ L’arbitro Romeo indica che il recupero sarà di tre minuti. D’Arcangelo per Barisone nell’Albenga.

89′ Babliuk, tra i migliori nella Cairese con Fabbri e Prato, lascia spazio a Diamanti.

83′ Spazio a Garibbo, che entra al posto di Grandoni.

80′ Lazzaretti lascia il campo, al suo posto Berretta

76′ Esce Sassari, entra Ordisci. Buttu manda in campo Beluffi al posto di Thomas Graziani.

75′ Contropiede dell’Albenga: Gabriel Graziani allarga per Di Salvatore. Tocco sotto. Rizzo ci arriva e la tocca ma non quanto basta per alzare sulla traversa. Poker ingauno al “Brin”.

69′ Doppia conclusione di Sogno, murato in entrambi i casi.

68′ Brigone prende il posto di Tona nella Cairese.

66′ Thomas Graziani mira l’angolino basso alla destra di Rizzo, e lo centra anche. Conclusione chirurgica che non lascia scampo a Rizzo nonostante l’intuizione e il tuffo.

65′ Thomas Graziani si incunea in area. Tona interviene, l’arbitro indica il dischetto. Rigore per l’Albenga!

60′ Buona Cairese nonostante l’inferiorità. Azione avvolgente, con Fabbri che dal limite cerca il pertugio giusto, conclusione murata dalla difesa. Poco dopo, ammonito Fabbri per un fallo vicino alla linea laterale.

57′ Ancora un cambio tra gli ospiti. Di Salvatore entra la posto di Mariani.

56′ Ancora una punizione insidiosa calciata da Fabbri. Galli colpisce bene di testa da posizione defilata. Radu provvidenziale in tuffo nel mettere in angolo.

54′ Babliuk si presenta davanti al portiere. Fermato per fuorigioco. Gibilaro entra al posto di Gargiulo nell’Albenga.

50′ Albenga in vantaggio! Corner dalla destra. La palla esce dall’area. Grandoni trova un gran tiro. Proteste veementi della Cairese per il mancato fischio di un fallo in area: i gialloblù lamentano una trattenuta a seguito della quale Babliuk è rimasto a terra.



49′ Contropiede dell’Albenga orchestato da Moi. Tocco largo per Graziani, ci mette una pezza Fontana.

48′ Buon inizio per la Cairese, che ora batte un corner dalla sinistra, tropp lungo.

46′ Si riparte con gli stessi 22 in campo. La Cairese ora si schiera con una sorta di 3-4-2.

Secondo tempo

Si chiude in parità un primo tempo spigoloso, con l’Albenga che ai punti ha creato qualcosa in più. Sliding door della partita a recupero iniziato: l’espulsione di Facello, tra i migliori in campo, e il seguente goal di Sogno sembrano aver incanalato la partita a favore degli ospiti. Aggiornamento, quello a Facello è probabilmente rosso diretto.



45+5′ De Benedetti interviene su Sassari da dietro. Ammonito.

45+1′ Pareggio dell’Albenga. Sulla punizione seguente, Sogno è chirurgico nel mirare l’incrocia alla destra di Rizzo. 1 a 1!

43′ Gioco fermo. Thomas Graziani a terra. L’arbitro Romeo si consulta con l’assistente: secondo giallo o rosso diretto per Facello. Difficile giudicare dalla nostra postazione. In ogni caso, Cairese in 10.

L’arbitro Romeo sanziona con il giallo Zunino, forse per un eccesso di esultanza.

41′ Cairese in vantaggio! Babliuk è caparbio nel considerare viva una palla che sembrava destinata sul fondo. Tocco in mezzo dove Zunino si esibisce in una semirovesciata da applausi che non lascia scampo a Radu!

38′ Punizione dal limite calciata da Prato. Palla alta.

33′ Momento positivo per l’Albenga. Tomas Graziani tocca al limite per il fratello Gabriel. Conclusioine sul fondo. Intervento duro di Gabriel Graziani su Fontana sanzionato con il cartellino giallo.

32′ Facello “para” di testa e salva la Cairese! Sogno semina il panico in area palla al piede. Conduce da “palo a palo” e poi calcia verso la porta con Rizzo fuori posizione. Il difensore gialloblù ci mette una pezza sulla linea.

31′ Lancio dell’Albenga, pregevole scarico di Sogno per Graziani, che da buona posizione ma disturbato calcia debolmente verso la porta. Facello, anche oggi impiegato difensore, spazza l’area.

27′ Ancora una punizione insidiosa di Fabbri. Questa volta lunga e in verticale. Ancora Zunino ad avventarsi sul pallone. La torsione di testa è complicata, palla alta sulla traversa. In precedenza, Fabbri ha deliziato la platea con un lancio “rabona”. Pare in palla il centrocampista ex Finale.

25′ Partita bloccata, tanto agonismo in campo. Entrambe le squadre faticano a manovrare.

22′ Fallo laterale messo in area avversaria dall’Albenga. La difesa cairese libera male e Moi prova la conclusione dalla distanza. Tiro fuori misura e nessun grattacapo per Rizzo.

18′ Fabbri calcia verso l’area una punizione dall’out di destra. Zunino taglia sul primo palo e colpisce con uno tocco sotto: la palla si impenna e finisce sopra alla traversa.

16′ Grande iniziativa personale di Babliuk sulla fascia sinistra. Progressione palla al piede dalla trequarti alla linea di fondo. Cross nell’area piccola intercettato da un attento Radu.

14′ Albenga vicinissimo al goal. Sogno riceve in area da posizione defilata e calcia a botta sicura verso il primo palo. Super intervento di Rizzo che sbarra la strada.

12′ La Cairese si fa vedere in avanti con Facello. Il tentativo dal limite è però facile preda di Radu.

9′ Punzione calciata da Grandoni, la palla sbatte contro Facello. Barisone chiude l’azione cercando la porta ma trovando il fondo.

8′ Azione insisitita dell’Albenga con Grandoni che ruba palla sulla destra. Scambio con Mariani al limite. Punizione da posizione interessante.

Nota tattica: Albenga schierato con il modulo 3-4-1-2. Moi e Barisone larghi, Thomas Grazianii a sostegno di Sogno e Mariani. Modulo speculare per la Cairese. Fabbri agisce alle spalle di Zunino e Sassari,.

3′ Gioco fermo, scontro a centrocampo tra Sogno eTona. Proteste dei locali. Il giocatore della Cairese viene accompagnato fuori dal campo. Si scalda Berretta.

2′ Grandoni porta palla all’altezza del cerchio di centrocampo, Facello in scivolata lo stende. Due minuti e primo giallo della gara.

1′ Con sei minuti di ritardo, inizia la partita. Cairese incaricata del calcio di inizio.

Primo temo



Cairese: 1 Rizzo; 2 Fontano; 3 Prato; 4 Tona; 5 Galli; 6 Facelllo; 7 Babliuk; 8 Lazzaretti; 9 Sassari; 10 Fabbri; 11 Zunino. A disposizione: 12 Canonica; 13 Brignone; 14 Piu; 15 Diamanti; 16 Berretta; 17 Ordisci; 18 Chiarlone; 19 Gjataj; 20 Cuka. Allenatore: Michele Battistel (Alessi squalificato).

Albenga: 1 Radu; 2 Barisone; 3 Moi; 4 De Benedetti; 5 Scarrone; 6 Gargiulo; 7 Graziani G; 8 Graziani T; 9 Sogno; 10 Grandoni; 11 Mariani. A disposizione: 12 Scalvini; 13 D’Arcangelo; 14 Garibbo; 15 Gibilaro; 16 Giudice; 17 Di Salvatore; 18 Beluffi; 19 De Sousa; 20 Costantini. Allenatore: Pietro Buttu.

Arbitro: Mattia Romeo di Genova. Assistenti: Michele Bernardini e Ivano Sciallero di Genova.

Cairo Montenotte. Partita sentita per la rivalità tra le due piazze ma soprattutto per la posta in palio. L’Albenga deve continuare la sua marcia verso la promozione in Serie D e mantenere il distacco di sicurezza sulla Lavagnese, 8 lunghezze alla vigilia di questo match. Genovesi impegnati in casa contro il fanalino di coda Caneletto. La Cairese, terza in classifica, guarda anch’essa alla Lavagnese per provare a soffiarle la seconda piazza.

La classifica alla vigilia del match: Albenga 58; Lavagnese 50; Cairese 47; Imperia 46; Campomorone Sant’Olcese 43; Genova Calcio 42; Forza e Coraggio 41; Rivasamba 39; Atheltic Club Albaro e Arenzano 38; Angelo Baiardo 34; Busalla 33; Taggia 31; Rapallo e Voltrese 27; Sestrese 22; Finale 17; Canaletto 15.