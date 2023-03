Albenga, “the wall” Gargiulo esalta gruppo e staff: “Siamo tosti, per i mister diamo tutto”

Le due trasferte contro Lavagnese e Cairese avrebbero potuto riaprire le sorti del campionato. L’Albenga ne è uscito indenne conquistando 4 punti e mantenendo 8 lunghezze di vantaggio sui bianconeri genovesi. Tra i segreti, le prestazioni del capitano Juan Pablo Gargiulo, bravo nel guidare la difesa cangiante di mister Buttu, spesso a 3 e talvolta a 4, e soprattutto nello sradicare il pallone dai piedi degli avversari.

Contro la Cairese, ennesima prova maiuscola, con a fianco i due “scudieri” Scarrone e Debenedetti protagonisti anche del Finale di Buttu con cui compone le fondamenta di una squadra vincente insieme ai portieri Scalvini e Radu.

Il centrale argentino commenta così la vittoria contro i gialloblù: “Abbiamo l’obiettivo della Serie D, dobbiamo quindi goderci questa vittoria importante e poi pensare ai prossimi step”.

“La nostra difesa è tosta, ma i primi difensori sono quelli davanti perché ci rendono al vita più semplice – prosegue -. Giovani pronti per la Serie D? Non devo deciderlo io, quello che posso dire è che c’è un bel mix tra più giovani e più maturi. Siamo felici anche per i tifosi. Ci danno una mano sia in casa sia in trasferta, sono il numero 12″.

Infine, un passaggio sul ruolo di mister Pietro Buttu: “Il mister è la nostra guida, diamo tutto per lui e per lo staff. Sono impressionanti e noi ci impegnamo al massimo per loro”.