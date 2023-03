Eccellenza, rammarico Cairese. Laoretti: “Arbitraggio da rivedere, noi poco maturi”

La Cairese per 4 a 1 il big match contro l’Albenga. Una partita che si era messa sui binari giusti per i gialloblù, in vantaggio grazie a una fantastica sforbiciata di Zunino su assist di un ispirato Babliuk. A fine primo tempo, però, l’episodio che ha cambiato la partita. L’assistente richiama l’arbitro Romeo segnalando un colpo proibito di Facello ai danni di Thomas Graziani. Espulsione e sulla punizione seguente Sogno ha portato la partita in parità. Nella ripresa, non c’è stata storia.

“Rivedremo le immagini dell’espulsione – commenta il direttore generale Franz Laoretti – l’errore arbitrale sarebbe grave nel caso non ci fosse. Il pareggio è poi arrivato su una magistrale punizione di Sogno. Anche sul loro secondo goal c’è un errore, parlo della trattenuta su Babliuk in area non fischiata. Abbiamo fatto una grande partita in 11 vs 11”.

Manca un po’ di maturità a una Cairese giovanissima per competere per i primissimi posti? “Confermo – proseguo – ne ho parlato col nostro presidente. In porta avevamo un 2005, Rizzo, a cui facciamo i complimenti. Oltre a Moraglio, ci mancavano anche Boveri e Poggi. Oggi si sono viste due squadre diverse: l’Albenga strutturato per un salto di categoria, la Cairese avrà bisogno di un paio di elementi di categoria superiore per fare il salto di qualità”.

“Speriamo che il prossimo sia il nostro anno. Abbiamo una proprietà importante, che non ha nessuno. Non bisogna sbagliare nei mesi di costruzione della rosa. C’è volontà, dopo tanti anni in cui ci andiamo vicini, di stare in alto e fare un campionato da leader”.