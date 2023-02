Trofeo Laigueglia, la startlist della 60° edizione

Laigueglia. Il Trofeo Laigueglia, corsa in linea di ciclismo su strada in programma in settimana – mercoledì 1 marzo – giunge quest’anno alla sua 60° edizione. La competizione, ideata dal direttore sportivo Pino Villa nel 1963, festeggia quindi cifra tonda.

Per il secondo anno consecutivo l’evento è stato inserito nel calendario di marzo (anziché ai primi di febbraio), al fine di favorire una maggiore partecipazione di atleti di livello internazionale.

A tal proposito sono 140 i partecipanti al via, portacolori di 20 i gruppi sportivi, tra i quali figurano diverse squadre facenti parte del World Tour, l’elite della bicicletta su strada.

Fra i nomi più conosciuti alla partenza si possono segnalare lo scalatore ecuadoriano Richard Carapaz, campione olimpico, vincitore del Giro d’Italia 2019, e a podio nelle altre due più importanti gare a tappe (3° al Tour de France 2021 e 2° alla Vuelta a Espsna 2020).

Gli ex campioni del mondo Michal Kwiatkowski e Manuel Rui Costa. L’olandese Bauke Mollema.

Il francese Thibaout Pinot (vincitore nel 2018 del Giro di Lombardia). Oltre all’eritreo Biniam Girmay, astro nascente del ciclismo africano, messosi in mostra tra i grandi nella scorsa annata e che due anni or sono arrivò 2° a Laigueglia.

Tra gli italiani oltre a Diego Ulissi anche il giovane Alessandro Covi, vincitore – grazie a una fuga – di una delle tappe più significative dello scorso Giro d’Italia, terminata sulla Marmolada (Passo Fedaia). Dunque Alberto Bettiol, vincitore nel 2019 del prestigioso Giro delle Fiandre.

Di seguito l’elenco provvisorio.

AG2R CITROËN

Benoit Cosnefroy

Jaakko Hanninen

Paul Lapeira

Valentin Paret-Peintre

Nans Peters

Andrea Vendrame

Clément Venturini

COFIDIS

Simone Consonni

Guillaume Martin

EF EDUCATION-EASYPOST

Alberto Bettiol

Richard Carapaz

Andrea Piccolo

GROUPAMA-FDJ

Lorenzo Germani

Thibaut Pinot

INEOS GRENADIERS

Michal Kwiatkowski

Carlos Rodriguez

INTERMARCHÉ-CIRCUS-WANTY

Rui Costa

Biniam Girmay

Lorenzo Rota

TEAM ARKÉA-SAMSIC

Clément Champoussin

Nicolas Edet

Elie Gesbert

TREK-SEGAFREDO

Giulio Ciccone

Bauke Mollema

Antonio Tiberi

UAE TEAM EMIRATES

Sjoerd Bax

George Bennett

Alessandro Covi

Ryan Gibbons

Ivo Oliveira

Diego Ulissi

Michael Vink

BINGOAL WB

Floris De Tier

Rémy Mertz

Dimitri Peyskens

Lennert Teugels

Marco Tizza

Aaron Van Der Beken

Luca Van Boven



EOLO-KOMETA

Alessandro Fancellu

Andrea Garosio

Davide Bais

Davide Piganzoli

Francesco Gavazzi

Lorenzo Fortunato

Simone Raccani

BELTRAMI TSA-TRE COLLI

Andrea Biancalani

Matteo Freddi

Thomas Pesenti

Lucio Pierantozzi

Andrea Piras

Alex Raimondi

Michael Vanni

BIESSE CARRERA

Michael Belleri

Pier Elis Belletta

Riccardo Ciuccarelli

Lorenzo Galimberti

Francesco Galimberti

Giacomo Villa

TEAM COLPACK BALLAN

Diego Bracalente

Luca Cretti

Ronan O’Connor

Sergio Meris

Nicolas Milesi

Pavel Novak

Florian Kajamini