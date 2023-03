Laigueglia. Nans Peters, classe 1994, che corre con i colori della AG2R Citroën Team, è il vincitore del Trofeo Laigueglia 2023. Il francese si è reso protagonista di una splendida azione individuale, arrivando da solo sul traguardo.

Peters racconta così la gara: “Noi avevamo un asso nella manica, lavoravamo per Benoît Cosnefroy. Tutto stava andando nel modo giusto; nelle prime due discese tutto è andato a buon fine. Questo mi ha permesso di non fare sforzi nel circuito finale. Ad un certo punto sono andato giù forte, sempre al servizio di Benoît, ma a meno 30 dall’arrivo mi sono sentito molto in forze, ho avuto fiducia nella discesa, anche perché questo percorso lo conosco bene, ho disputato tre volte questa gara”.

“A quel punto l’ho affrontata come fosse una crono. La pioggia e le condizioni meteo hanno un po’ complicato la gara per tutti, per cui ho deciso di partire solo e ho tenuto la posizione di testa in solitaria” conclude il ciclista, soprannominato “il pinguino” per come si muove in bici. “Questo soprannome proviene dai miei compagni di squadra, perché io muovo molto le spalle quando vado in bici – scherza Nans, mimando il movimento -. Dalle riprese dell’elicottero sono ben riconoscibile”.

“Con queste difficili condizioni meteo – aggiunge – alla partenza metà del gruppo ha già abbassato le ali. Occorreva battersi e sono stato forte mentalmente; volevo veramente superare me stesso e l’ho fatto”.

Professionista dal 2017, Peters in carriera aveva già vinto una tappa al Giro d’Italia 2019 e una al Tour de France 2020. “Le ultime due stagioni sono state un po’ rovinate da piccoli problemi di salute, per cui il 2021 e il 2022 sono stati due anni da cancellare – spiega -. Iniziare la stagione 2023 con una vittoria rappresenta senz’altro una base per me da cui riprendere”.

Ciclismo: la 60ª edizione del Trofeo Laigueglia

Al termine della conferenza stampa il sindaco di Laigueglia, Roberto Sasso Del Verme, si è complimentato con Peters, secondo francese a vincere il Trofeo, nel cui albo d’oro scrisse il suo nome Pascal Chanteur nel 1998.