Il sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi in “missione” a Roma per il bando dei Borghi

Laigueglia. “Missione” romana per il sindaco Giorgio Manfredi. A poco meno di un anno dal suo mandato da primo cittadino ha raggiunto la Capitale, unico amministratore pubblico della provincia di Savona, per incontrare il direttore dell’Unità di Missione Pnrr, Angelantonio Orlando.

“Si è trattato di un tavolo tecnico per fare il punto sulle attività in corso e recepire le istanze dei Comuni sul del bando Borghi del Pnrr – ha spiegato il sindaco Giorgio Manfredi – E’ stata un’occasione di incontro interessante per discutere le opportunità derivanti dai fondi ministeriali per valorizzare e promuovere la cultura e le tradizioni dei piccoli Comuni come Laigueglia”.

A coordinare il tavolo tecnico i funzionari del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ai quali gli amministratori presenti hanno rivolto i loro ringraziamenti per la vicinanza del Ministero esprimendo un plauso per l’impegno degli uffici per aver esaminato con cura i progetti e le linee di intervento del Pnrr.

I rappresentanti ministeriali, raccolti gli stimoli e le osservazioni emerse, hanno evidenziato come in questo modo si è saldata e rafforzata la linea di collaborazione tra il Ministero e i Comuni, grazie anche al ruolo e al lavoro di ANCI che accompagna costantemente il cammino degli Enti locali.

E non è finita qui perché domani (27 aprile), alle 14, Laigueglia andrà in diretta su Rai Liguria per il Tg itinerante, con il giornalista Fabrizio Assandri e un contributo del giornalista Antonio Zagarese. Sono previste interviste al sindaco Giorgio Manfredi e ad altri ospiti della trasmissione.