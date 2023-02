Trofeo Laigueglia pronto alla festa: si celebra la 60ª edizione con un elenco partenti di altissimo livello

Laigueglia. Mancano poco più di due settimane al 60° Trofeo Laigueglia e fervono i preparativi per la prima delle classiche italiane del calendario ciclistico internazionale.

A Laigueglia, nella Baia del Sole tra Capo Mele e Capo Santa Croce, gira a pieno regime la macchina organizzativa del Comune di Laigueglia insieme a ExtraGiro, incaricato da quest’anno dell’organizzazione tecnica e della comunicazione della classica che vede nel suo albo d’oro grandi nomi come Merckx, Dancelli, Bitossi, Baronchelli, Maertens, De Vlaeminck, Saronni, Ballan e Pozzato, l’unico a vincerla tre volte.

E tanti atleti di spessore sono attesi per celebrare questa 60ª edizione del Trofeo Laigueglia. Tra i 20 team in gara, infatti, ben 9 saranno World Tour, oltre a 6 Professional e 5 Continental.

Un vero e proprio parterre de rois si presenterà al via della gara dal Muretto dei ciclisti di Laigueglia, a partire dal campione olimpico in carica Richard Carapaz, dal vincitore di Tour de France e Giro d’Italia Egan Bernal, dei già campioni del mondo Michał Kwiatkowski e Rui Costa, passando per i nomi di Thibaut Pinot, Bauke Mollema, Guillaume Martin, Benoit Cosnefroy, Marc Hirschi, di giovani già affermati come Biniam Girmay e Carlos Rodriguez, e altri in rampa di lancio come Romain Gregoire (vincitore di tappa al Giro Giovani 2022), Leo Hayter, Lennert Van Eetvelt e Lenny Martinez (rispettivamente primo, secondo e terzo al Giro Giovani 2022).

Molto nutrito anche il fronte dei corridori italiani, pronti a mettersi in evidenza nella prima grande gara stagionale in Italia: attesi al via, tra gli altri, Alberto Bettiol, Andrea Piccolo, Lorenzo Rota, Diego Ulissi, Alessandro Covi, Giulio Ciccone, Antonio Tiberi, Dario Cataldo, Lorenzo Fortunato, Andrea Vendrame e Simone Consonni.

Si preannuncia decisivo il circuito finale di circa 11 km, con la salita di Colla Micheri e Capo Mele che i corridori dovranno ripetere complessivamente per quattro volte.

Laigueglia si prepara a vivere un vero e proprio spettacolo sportivo per celebrare il traguardo della 60° edizione e per proseguire nel suo nuovo percorso, avviato insieme a ExtraGiro, che si pone l’obiettivo di consolidare la vocazione ciclistica di Laigueglia e di cogliere le nuove opportunità in tema di turismo attivo e mobilità sostenibile offerte dalla bike economy.

Un percorso già presentato il 31 gennaio al Palazzo Regione Liguria a Genova e portato come case history anche domenica 12 febbraio allo stand Liguria alla BIT, fiera internazionale del turismo in corso a Milano, dove il sindaco del Comune di Laigueglia Roberto Sasso Del Verme, l’assessore allo Sport Massimiliano D’Apolito e Roberto Schiavon, membro del comitato organizzatore, hanno raccontato il percorso di promozione avviato insieme a ExtraGiro, per valorizzare uno dei Borghi più belli d’Italia e la bellezza dei territori dell’entroterra.

Le 20 squadre al via:

AG2R Citroen Team (WTT)

Cofidis (WTT)

EF Education – Easypost (WTT)

Groupama-FDJ (WTT)

Ineos Grenadiers (WTT)

Intermarché Circus Wanty (WTT)

Team Arkea Samsic (WTT)

Trek Segafredo (WTT)

UAE Team Emirates (WTT)

Green Project Bardiani CSF Faizané (PRT)

Bingoal WB (PRT)

Team Corratec (PRT)

Eolo Kometa Cycling Team (PRT)

Lotto Dstny (PRT)

Team Novo Nordisk (PRT)

Team Technipes #inEmiliaRomagna (CTM)

GW Shimano-Sidermec (CTM)

Team Colpack-Ballan (CTM)

Team Biesse Carrera (CTM)

Nice Metropole Cote d’Azur (CTM)