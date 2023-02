Albenga, il nuovo dg D’Angelo: “Non c’è motivo per non essere sereni. Testa al Rivasamba”

Era stato tra i principali artefici del passaggio dell’Albenga dalla famiglia Colla-Fantino al presidente Marinelli. Poi, alcune differenze di vedute e questioni personali lo hanno allontanato da quadri societari sebbene spesso abbia assistito alle gare della squadra. Fino a inizio settimana, quando è tornato in bianconero con il ruolo di direttore generale.

Presente all’amichevole tra la selezione regionale Under 19 e il Vado, il dirigente ha fatto il punto sul suo ritorno e sulla corsa per la promozione in Serie D, che vede la formazione di Pietro Buttu al primo posto in classifica a +8 sulla Lavagnese. Domenica gli ingauni se la vedranno contro il Rivasamba, mentre i genovesi saranno impegnati nella trasferta contro la Forza e Coraggio.

“Tra me e il presidente Marinelli c’è un rapporto di amicizia – commenta -. In questi sette mesi ci siamo sentiti costantemente. In un momento delicato della stagione il presidente mi ha richiamato nel club per portare un pizzico di serenità anche se secondo me non ce n’era bisogno in quanto la squadra è prima in classifica con 8 punti di vantaggio a undici giornate dalla fine. La squadra di Buttu ha dominato il campionato fino ad oggi quindi sono assolutamente tranquillo”.

“A inizio stagione – prosegue – non pensavo di vincere il campionato. Pensavo che sarebbero serviti due o tre anni per puntare alla Serie D. La prima squadra è molto determinata e concentrata nonostante qualche infortunio. Abbiamo la testa alla partita contro il Rivasamba, che è la partita che conta di più in questo momento. Pensiamo a domenica e poi penseremo al big match del Rivoli”.

Infine, uno sguardo più ampio alla società e in particolare ai progetti relativi alla copertura del “Riva” e alla costruzione di un campo adiacente allo stadio: ” A maggior ragione, in caso di promozione, bisognerà lavorare a questi progetti. Con un campionato nazionale e una Juniores nazionale è importante investire sulla struttura. C’è bisogno di spazi e i progetti verranno portati avanti”.