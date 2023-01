Aurora Calcio, mister Adami analizza la sconfitta contro il Pontelungo: “Non è a data come avremmo voluto, scelte arbitrali nei nostri confronti spesso rivedibili”

Cairo Montenotte. Domenica pomeriggio presso “l’Annibale Riva” di Albenga Pontelungo e Aurora si sono sfidate in occasione di una delle gare valevoli per la diciassettesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone A). Un match frizzante e ricco di gol è terminato sul punteggio di 5-1 in favore della formazione ingauna, una netta affermazione che permette agli uomini di Zanardini di continuare ad inseguire ad un solo punto di distanza la capolista Camporosso.

Si lecca le ferite invece l’Aurora di mister Adami: per l’ennesima volta in stagione i gialloneri non sono infatti riusciti ad imporsi in uno scontro diretto, una realtà distante rispetto alle aspettative createsi ad inizio stagione. “Non è assolutamente andata come speravamo – ha dichiarato nel post partita l’allenatore del sodalizio valbormidese – di certo non volevamo perdere 5-1. Speravamo in qualcosa di meglio ma non ci siamo riusciti, contro la San Francesco dovremo stare più attenti ai dettagli, partite come quella di oggi vengono decise dagli episodi. Negli ultimi minuti ce la stavamo giocando alla pari, poi abbiamo regalato il rigore dell’1-0 e dopo trenta secondi abbiamo preso la ripartenza del 2-0. Dovremo stare attenti a questo tipo di situazioni cercando di volgerle a nostro favore.”

Infine l’allenatore dell’Aurora ha concluso il proprio intervento analizzando le scelte arbitrali adottate nei confronti della sua squadra, decisioni nella maggioranza dei casi non condivise le quali secondo Adami stanno influendo negativamente sulla stagione dei gialloneri.