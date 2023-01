Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria

Eccellenza (20^ giornata)

Prosegue la marcia dell’Albenga, che si sbarazza della pericolante Sestrese, ormai invischiata fino al collo nella bagarre per non retrocedere. Bassifondi in cui è impelagato anche il Finale, oggi superato tra le mura amiche dal Campomorone Sant’Olcese, formazione lanciatissima che deve ancora disputare il recupero contro il Taggia. Prezioso successo della Cairese nella corsa al secondo posto. Basta un goal di Elia Zunino per venire a capo di un’ostica Voltrese.

Risultati

Albenga 4 – Sestrese 1 (cronaca); Angelo Baiardo 2 – Imperia 0; Arenzano 2 – Rapallo 1; Cairese 1 – Voltrese 0; Canaletto 0 – Athletic Club 2; Finale 0 – Campomorone 3; Forza e Coraggio 3 – Rivasamba 1; Lavagnese 2 – Genova Calcio 0; Taggia 1 – Busalla 0.

Classifica: Albenga 49; Lavagnese 38; Forza e Coraggio 37; Cairese 36; Campomorone 35; Imperia e Arenzano 33; Genova Calcio 30; Athletic Club e Angelo Baiardo 29; Rivasamba 27; Busalla 24; Taggia 23; Sestrese e Voltrese 18; Finale 16; Rapallo 14; Canaletto 12.

Promozione (19^ giornata)

Il Pietra Ligure vince il testacoda contro la Baia Alassio e mantiene il distacco di otto punti sulla Praese seconda della classe, oggi vincente ad Ospedaletti. Il Borzoli batte di misura il Celle Varazze e complica la corsa play off della formazione di Monteforte. La Sampierdarenese non è più una sorpresa da tempo, vittoria 1 a 0 sul Legino. Dalle parti del Morgavi oramai l’obiettivo sono i play off. La Carcarese sta correndo come non mai quest’anno. Anche i biancorossi possono ora cercare di raggiungere una posizione di prestigio.

Risultati

Baia Alassio 0 – Pietra Ligure 5; Borzoli 1 – Celle Varazze 0 (cronaca); Campese 0 – Ventimiglia 0; Ceriale 2 – Carcarese 3; Legino 0 – Sampierdarenese 1 (foto); New Bragno 1 – Golfo Dianese 0; Ospedaletti 0 – Praese 4; Serra Riccò 4 – Soccer Borghetto 0.

Classifica: Pietra Ligure 49; Praese 41; Serra Riccò 38; Sampierdarenese 34; Borzoli 32; Carcarese 30; Ceriale 29; Celle Varazze 28; Ventimiglia 27; Soccer Borghetto 25; New Bragno 22; Legino e Campese 18; Golfo Dianese 12; Ospedaletti 11; Baia Alassio 7.

Prima Categoria “A” (17^ giornata)

La vittoria del Camporosso contro la San Francesco Loano e quella del Pontelungo contro l’Aurora restringono a due le squadre che lotteranno, salvo sorprese, per la vittoria finale. Gli imperiesi e la squadra di Zanardini hanno sfoderato due prove di forza non indifferenti. In coda, bel successo dell’Altarese e colpo del Plodio, che trova la prima vittoria della gestione Briatore dopo un digiuno lungo più di dieci gare. Prosegue la caduta del Millesimo, battuto dall’Oneglia. I punti in cascina sono 21 ma è bene non abbassare la guardia.

Risultati

Altarese 3 – Virtus Sanremo 0; Area Calcio Andora 0 – Vadino 1; Atletico Argentina 1 – Mallare 3; Millesimo 1 – Oneglia 3; Plodio 2 – San Filippo Yepp 1; San Francesco Loano 1 – Camporosso 2 (cronaca); Pontelungo 5 – Aurora 1 (cronaca).

Classifica: Camporosso 45; Pontelungo 44; San Francesco Loano 38; Aurora 34; Area Calcio Andora 31; Vadino 25; Millesimo 21; Altarese 19; Virtus Sanremo e Plodio 16; San Filippo Yepp e Mallare 14; Oneglia (-4) 11; Atletico Argentina (-3) 3.

Prima Categoria “B” (17^ giornata)

Giornata che sorride al Quiliano&Valleggia. La formazione di mister Enrico Ferraro vince contro il Masone nel big match di giornata e tiene a distanza di sicurezza il Pra’ FC, vittorioso contro una combattiva Veloce. Spicca il tracollo della Priamar Liguria, travolta dalle sei reti dell’Albissole. Michele Romeo show in Speranza-Vadese: il bomber classe 1993 ha messo a segno un poker di reti (intervista).

Risultati

Masone 0 – Quiliano&Valleggia 2; Olimpic 5 – Città di Cogoleto 0; Multedo 2 – Savona 1; Spotornese 2 – Letimbro 2 (cronaca), Albissole 6 – Priamar Liguria 0; Speranza 3 – Vadese 4 (cronaca); Veloce 2 – Pra’ FC 4.

Classifica: Quiliano&Valleggia 42; Pra’ FC 36; Masone 32; Multedo e Spotornese 28; Albissole 27; Savona, Vadese e Speranza 25; Olimpic 22; Letimbro 17; Città di Cogoleto 12; Priamar Liguria 10, Veloce 2.