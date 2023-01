Calcio.Un Pontelungo straripante batte 5 a 1 l’Aurora

PONTELUNGO 5 (18’ 61’ Sfinjari, 19’ Chariq, 53’ Guardone, 82’ Giampà) VS AURORA 1 (89’ Berra)

94’ E finisce qua, Pontelungo 5 Aurora 1

93’ Traversa del Pontelungo, vicini al sesto gol

91’ Ammonito Berra

90’ Brutto intervento a palla lontana di Piccardi, solo giallo per lui

89’ Anche l’Aurora entra nel tabellino dei marcatori, nello specifico Berra. Iriana calcia, Breewuer para ma non blocca e arriva proprio Berra che segna il gol della bandiera

87’ Facino ammonisce anche Greco, brutto intervento su Iriana

86’ Ammonito Ognjanovic

82’ La chiude definitivamente Giampà! Breeuwer lancia lungo e innesca il contropiede, Giampà si accentra e tira a giro gonfiando la rete

81’ Conclusione di Laudando violenta in porta, Breewuer deve fare gli straordinari anche se, in questo secondo tempo, è stato più spettatore che giocatore

79’ Altra sessione di cambi: fuori Velaj per Piotto nelle trafile granata, fuori Pizzolato per Berra per l’Aurora

76’ Cambio per Zanardini: fuori Roascio per Greco

74’ Occasione sprecata per Daddi! Caputo difende il pallone e serve in mezzo il centravanti che, controllando male, prova a superare il portiere senza successo

70’ Doppio cambio per Adami: dentro Bassi Ngang ed Iriana per Muca e Torrengo

67’ È il momento di Daddi, esce Guardone

66’ Vignola ad un passo dal gol! Il numero 6 si libera e calcia verso la porta ma addosso a Ferro, ribattuta sui suoi piedi, ritenta il tiro ma il difensore ci mette il corpo

64’ Secondo cambio per Zanardini: fuori Badoino per Giampà

63’ Ammonito Laudando per proteste nei confronti di Facino

61’ Si procura la punizione, sistema il pallone e lo deposita nel sette, il nome del marcatore è del migliore della partita: Ernand Sfinjari, specialista neo calci da fermo

58’ Sfinjari is on fire! Prende palla, scarta due giocatori e prova la conclusione: il pallone si mette tra il portiere e la porta ma clamorosamente esce

57’ Chariq conclude in porta, rasoiata violenta contenuta da Ferro

55’ Sfinjari dribbla 4 giocatori, 2 di questi di suola sulla linea di fondocampo, mette in mezzo ed Guardone che questa volta non riesce a girarsi e a calciare. Occasione sprecata

53’ Guardone mette la firma sul match e chiude momentaneamente la partita! In contropiede si crea un 2 contro 4, Sfinjari serve lungo Guardone che si accentra e spara il pallone sul primo palo beffando Ferro

45’ Ricomincia il match, palla per il Pontelungo

Secondo tempo

48’ Finisce qua il primo tempo, Pontelungo in vantaggio

47’ Ci pensa Breewuer a mantenere il doppio vantaggio! Laudando calcia a destra e il numero 1 granata si lancia e respinge la conclusione

45’ Rigore allo scadere del primo tempo per l’Aurora, Pizzolato viene messo a terra. Sul pallone Laudando

37’ Super giocata Vallone-Laudando: super passaggio filtrante in area di prima, tiro al volo di prima del 10. Tiro troppo centrale bloccato da Breewuer

34’ Che occasione per il Pontelungo! Vignola mette in mezzo e pesca Sfinjari da solo in mezzo all’area, prova il colpo di testa preciso, ma la conclusione esce a lato di qualche metro

33’ Zanardini non vuole rischiare: Caputo sostituirà Perrier

32’ Perrier esce dal campo aiutato da due compagni, imminente la sostituzione

30’ Ammonito Russo, fallo ai danni di Chariq che si era liberato benissimo proprio sul numero 5 con un tunnel

29’ Punizione calciata bene ma non benissimo, pallone che scheggia il palo

27’ Ammonito per un Brutto intervento Velaj ai danni di Muca. Calcio di punizione da limite, sulla battuta Laudando

24’ Accesa discussione in area dopo il corner. Pallone deviato, Breewuer lo blocca sulla linea di porta e si accendono le polemiche. Ammonito Vallone per alcune parole nei confronti degli avversari

22’ L’Aurora è rientrata in partita, calcio di punizione per i gialloneri. Pallone verso la porta, Breewuer quasi battuto ci pensa Roascio a deviare e mandare in corner

19’ Che momento strepitoso per il Pontelungo, l’Aurora sembra aver subito il colpo! Guardone scarta un avversario a centrocampo e allarga per il treno Chariq, super rincorsa che lo porta in area, si coordina e calcia di precisione sul secondo palo battendo Ferro. 2 a 0

18’ Sfinjari spiazza Ferro e spacca la rete con una sassata centrale! Pontelungo in vantaggio

17’ Rigore per il Pontelungo, atterrato in area Chariq

16’ Occasionissima per l’Aurora: da fuori area Rebella calcia, la palla esce di pochissimo

12’ Nonostante le continue incursioni ingaune, l’Aurora pressa molto in fase di non possesso, rendendosi pericolosa

10’ Il Pontelungo continua l’assalto verso la porta avversaria. Guardone incontenibile, si salta due e poi viene fermato fallosamente da Rebella. Punizione che si infrange sulla barriera

7’ Come nell’azione di pochi minuti fa, pescato al limite Sfinjari che controlla ma questa volta calcia, grandissima risposta di Ferro che ci mette il manone

5’ Prima occasione per l’Aurora: Vallone tenta la conclusione in porta, pallone alle stelle

3’ Parte subito bene il Pontelungo, le fasce iniziano a scaldarsi. Badoino serve lungo Sfinjari sul limite del fuorigioco, controlla e mette in mezzo ma il pallone è troppo lungo per Perrier. Arriva Chariq in corsa che calcia di prima e spedisce il pallone alto

1’ Si comincia, palla per l’Aurora. Pontelungo schierato in campo con il 4-3-3 e maglia granata, Aurora in divisa nero gialla, schierati in un 4-3-2-1

Primo Tempo

La partita sta per cominciare, ecco le formazioni ufficiali:

Pontelungo: 1 Breeuwer, 2 Velaj, 3 Schiano, 4 Roascio, 5 Calandrino, 6 Vignola, 7 Guardone, 8 Badoino, 9 Perrier, 10 Sfinjari, 11 Chariq. A disposizione di mister Zanardini ci sono: 12 Ferrari Mir, 13 Ferrari Mic, 14 Bosio, 15 Greco, 16 Piotto, 17 Daddi, 18 Caputo, 19 Giampà, 20 Gerini

Aurora: 1 Ferro, 2 Delfino, 3 Torrengo, 4 Piccardi, 5 Russo, 6 Ognjanovic, 7 Vallone, 8 Rebella, 9 Pizzolato, 10 Laudando, 11 Muca. A disposizione di mister Adami ci sono: 12 Casanova, 13 Djomi, 14 Bassi Ngang, 15 Ferretti, 16 Berra, 17 Castelli, 18 Iriana, 19 Venturino, 20 Esposito

Arbitro del match il signor Facino Matteo della sezione di Genova

Albenga. Buona serata a tutti e benvenuti alla webcronaca live di Pontelungo vs Aurora. Scontro diretto per le prime posizioni in classifica, con la San Francesco che perde l’altro scontro diretto contro la capolista, il Camporosso, questo scontro è più acceso che mai.