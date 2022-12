Varazze, il pluricampione Pierluigi Puthod vince la Regata Velica di Natale classe “Dragon Force 65”

Varazze. Domenica 11 dicembre 2022 a Varazze, all’interno del porto turistico, nello specchio acqueo del bacino Lusben (area ex Baglietto), con il patrocinio del Comune di Varazze, si svolta quella che ormai possiamo definire la tradizionale “Regata di Natale per Modelli a Vela Radiocomandati Classe Dragon Force 65”, organizzata dalla locale Sezione della Lega Navale Italiana, in collaborazione con: Marina di Varazze, Endas Liguria, sezione Modelli Radiocomandati e 50&Più Sistema.

«Una bella giornata all’insegna dello sport con la presenza del pluricampione italiano Pierluigi Puthod. – Hanno dichiarato a fine evento i bravi skipper, partecipanti a questo sempre atteso appuntamento con la regata di Natale di Modellismo Velico Radiocomandato – Abbiamo disputato 15 impegnative prove caratterizzate da condizioni meteo molto variabili, con rinforzi nel primo pomeriggio che ci hanno costretto a montare vele ridotte. Impeccabile l’arbitraggio del giudice di regata Federico Ciardi, che ringraziamo per il suo paziente e non poco impegnativo compito. Grazie Federico!»

I “Dragon Force 65” sono modellini di imbarcazioni con dimensioni ben definite: (lunghezza: 655 mm – larghezza 116,5 mm – altezza albero: 915 millimetri – altezza totale: 1338 millimetri – peso totale: 1250g) con classe internazionale e nazionale. L’imbarcazione ha la possibilità di fare tutte le manovre esattamente come le imbarcazioni a cui si ispirano.

La competizione, disputatasi in una giornata di splendido sole, è stata seguita da numerosi spettatori, tra i quali intere famiglie con i loro bambini e ragazzi, che per la prima volta hanno potuto assistere da vicino a una regata velica di modellini radiocomandati. Tanto interesse e numerose domande, che non possono che inorgoglire i responsabili della locale Sezione della Lega Navale Italiana, che hanno, a suo tempo, deciso di ospitare questo tipo di regate, la Direzione della Marina di Varazze che ha messo a disposizione il bacino Lusben (area ex Baglietto), ed infine l’Amministrazione Comunale che ha concesso il proprio patrocinio.

Classifica con indicato il numero velico: 1° Pierluigi Puthod, 22 – 2° Enrico Audizio, 34 – 3° Carlo Rossi, 92 – 4° Gianluigi Rudoni, 88 – 5° Gigi Audizio, 84 – 6° Stefano Ragusa, 54 – 7° Angelo Simonelli, 104 – 8° Franco Aromando, 8 – 9° Riccardo Bazzano, 76 – 10° Marco Giudici, 86.

Appuntamento per tutti al prossimo anno, il 2023, con la tradizionale “Regata di Natale per Modelli a Vela Radiocomandati Classe Dragon Force 65”.