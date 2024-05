Revocato il divieto di balneazione a Varazze: parametri ritornati nella norma

Varazze. “Parametri rientrati. Risolto velocemente il problema”. Così il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici che ha revocato l’ordinanza di divieto di balneazione alla foce del Rio Carbini. I parametri sono infatti tornati nella norma e non c’è divieto di fare il bagno nel tratto di costa interessato, di circa 646 metri.

“Abbiamo risolto e in fretta. Questo non vuol dire che il mare si è inquinato, ma sono situazioni che possono succedere. La risposta immediata a questi tipi di imprevisto e la massima attenzione e cura – sottolinea il primo cittadino – fanno parte dei tanti motivi per cui viene assegnata la Bandiera Blu”.

“Una pronta risposta, insomma, alla risoluzione dei problemi e la gestione corretta in caso di emergenze, è un aspetto che determina il riconoscimento”.

Un’ordinanza scattata dopo che le analisi di un campionamento effettuato da Arpal avevano evidenziato il superamento dei valori limite del parametro del batterio Escherichia Coli e del parametro Enterococchi Intestinali”.

Oggi sono nella norma con esito favorevole delle analisi eseguite su nuovi campionamenti.