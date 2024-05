Varazze, prime colonnine per ricaricare vetture elettriche in città

Varazze. Saranno 5 le zone in città dove, una volta terminata l’installazione delle colonnine, si potrà ricaricare la propria vettura elettrica.

Ecco l’elenco: via Montegrappa, via Bruzzone, piazza XXIV Maggio, piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa e via Baglietto, sistema supercharger.

“Un passo, questo, che va nella direzione della sostenibilità ambientale del territorio – sottolinea il sindaco Luigi Pierfederici – , anche in chiave turistica, favorendo ed incentivando la mobilità elettrica sempre più diffusa”.

Sono iniziati quindi i lavori di installazione, poi verrà comunicato quando le colonnine saranno funzionanti.