Funivie, Di Padova e Arboscello (Pd): “Bene la proroga della cassa integrazione, ora il governo si impegni per l’integrazione ferro-fune”

Savona/Cairo Montenotte. “Buona notizia la proroga della cassa integrazione fino al 31 dicembre 2023. Ora è necessario che lavori sulla progettualità futura di questo impianto, investendo su un progetto innovativo, nato proprio dal territorio e sostenibile perché integra ferro/fune”. Lo dice Elisa Di Padova, vicesindaco di Savona e membro della segreteria regionale PD dopo l’approvazione dell’emendamento per la proroga della Cig per i lavoratori di Funivie.

E prosegue: “Il Governo ha accolto l’emendamento dell’onorevole Andrea Orlando, che ringraziamo, all’interno della discussione della Manovra finanziaria”. E aggiunge il consigliere regionale PD, Roberto Arboscello: “La proroga apre inoltre prospettive di rilancio per Funivie e il rafforzamento del porto di Savona”.

“Finalmente un ministero che mette la testa sulle Funivie di Savona – commenta l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti -. Non solo per salvaguardare il presente, ma anche per traguardare un futuro a un’infrastruttura antica nella concezione, ma moderna nella visione che ancor oggi può rappresentare un elemento di sviluppo per il sistema portuale, riducendo al contempo significativamente il traffico di mezzi pesanti sulle strade liguri”.