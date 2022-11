Funivie, la Regione scrive ai Ministeri. Sindacati preoccupati per la scadenza della cassa integrazione il 16 novembre

Savona. Regione Liguria ha scritto ai Ministeri delle infrastrutture e del lavoro per un incontro urgente nel quale sciogliere i nodi sulla vertenza di funivie. Viene così accolta la richiesta delle organizzazioni sindacali presentata durante l’incontro della scorsa settimana a piazza De Ferrari.

L’infrastruttura è ferma dal novembre 2019, quando l’alluvione ha danneggiato due piloni provocandone lo stop. I sindacati da un lato esprimono soddisfazione per il passo avanti fatto dalla Regione, ma dall’altro sono preoccupati per la fine della cassa integrazione prevista per il 16 novembre.

Dall’ultimo confronto era emerso, secondo quanto riferito dai sindacati, che gli ammortizzatori sociali erano garantiti fino a fine anno, “ma il ministero del Lavoro deve procedere con alcune formalità”.

“Senza cassa integrazione, prima Funivie e poi Autorità Portuale dovranno pagare lo stipendio intero ai lavoratori“, è la richiesta provocatoria di Simone Turcotto della Cgil Savona.

“Il problema primario rimane il buco dal 16 novembre fino al giorno che Adsp non acquisirà i lavoratori. Si rischia di dover aspettare un mese perché Signorini ci ha comunicato che entrerà in campo entro il 15 dicembre. Questo non è possibile perché la Cig deve essere fatta in continuità, non può e non deve avere pause, quindi va bene la richiesta di incontri ai Ministeri ma abbiamo bisogno di risposte immediate soprattutto dopo la comunicazione dell’amministratore delegato Cervetti che ha ribadito che dal 16 novembre abbandonerà la nave. Parola d’ordine è velocità da parte di Adsp ad acquisire Funivie”, ha commentato Danilo Causa della Cisl.

Entro i primi mesi del 2023 seguirà poi il bando per l’affidamento dell’infrastruttura. Nel frattempo dovrà essere pubblicato nuovamente il bando per i lavori di ripristino.