Funivie, cassa integrazione prorogata di un anno. L’ex ministro Orlando: “Ora potenziare l’infrastruttura”

Savona. “Per fare fronte alla grave crisi che ha colpito i lavoratori delle Funivie di Savona avevo presentato un emendamento alla Manovra, in discussione alla Camera dei Deputati, per prorogare la scadenza della cassa integrazione fino al 31 dicembre 2023. Nell’ambito di un intervento complessivo che riguarda l’infrastruttura, il Governo ha accolto la mia proposta”. Lo dichiara il deputato Pd ed ex ministro del lavoro Andrea Orlando.

“Ora occorre non perdere tempo e lavorare sul potenziamento dell’infrastruttura con l’integrazione ferro/fune per rafforzare l’infrastrutturazione della portualità savonese”, aggiunge Orlando.

“Per questo motivo chiediamo che il Ministero delle Infrastrutture organizzi un incontro urgente con i sindacati e gli enti locali per affrontare il tema delle prospettive delle funivie e del porto di Savona”.