Oggi pomeriggio la fiaccolata per l’ospedale di Cairo. Il Comitato: “La sanità in Valbormida sta morendo”

Cairo Montenotte. Una fiaccolata per protestare contro le scelte regionali sull’ospedale San Giuseppe. È questa la nuova iniziativa del Comitato sanitario locale, in programma oggi pomeriggio alle ore 18:30.

Il giorno non è stato scelto a caso: “Come tutti sappiamo i 2 novembre è il giorno del ricordo dei nostri cari defunti – spiega il presidente del Comitato Giuliano Fasolato – e il nostro pensiero è che anche la sanità in Valbormida stia andando in quella direzione”.

“Crediamo – prosegue – che la sanità nella nostra valle stia morendo. Le scelte che i decisori regionali compiono sono sempre più distanti dai veri bisogni dei cittadini e solo dettate da ottusi tagli economici o di opportunismo politico. Questo crea un declino costante della sanità pubblica che spinge verso il privato in una spirale di aumento dei costi da parte dei pazienti”.

Una nuova iniziativa dunque, dopo il corteo dello scorso 9 aprile a cui hanno partecipato oltre 3mila persone, per tenere i riflettori accesi sulla sanità della Valbormida. In particolare, a preoccupare il Comitato è il fatto che l’ospedale sia tuttora sprovvisto di un Pronto Soccorso e di un Punto di Primo Intervento h24, e “questo – sottolinea Fasolato – rende l’interventistica di urgenza praticamente inesistente nella nostra valle”.