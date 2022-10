Letimbro, Russo entusiasta dopo il gol nel derby: “Spero nella doppia cifra, riuscire ad aiutare la squadra la cosa più importante”

Savona. Domenica pomeriggio presso l’Augusto Briano è andata in scena Speranza-Letimbro, partita valevole per la terza giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Alla fine è stato 3-0 per i gialloblù guidati da mister Maurizio Oliva, un risultato importante per una squadra che in questo modo ha potuto lanciare un messaggio alle avversarie confermandosi ai vertici della classifica nonostante la sconfitta a tavolino sofferta contro il Masone.

Tra i protagonisti del derby del Santuario vi è sicuramente Andrea Russo, attaccante in forza ai gialloblù autore di un gol e di numerose giocate di assoluto livello. Di seguito ecco le sue dichiarazioni: “Fa sempre piacere poter segnare aiutando la squadra a fare bene. Questa settimana c’è stato un piccolo incidente di percorso (riferimento alla sconfitta a tavolino inflitta dalla federazione, ndr), la vittoria è un grandissimo segnale per quanto riguarda l’andamento del campionato.”

Successivamente l’intervistato ha proseguito il proprio intervento definendo la rete siglata come uno sfogo personale: “Era importante riuscire a vincere e l’abbiamo fatto, direi che possiamo ritenerci pienamente soddisfatti. In estate al mio ritorno ho trovato il gruppo che avevo lasciato. Qui si sta veramente molto bene, sono tutti ragazzi bravi e molto umili. Quest’anno inoltre c’è stato qualche innesto di qualità proveniente da categorie superiori. I presupposti per fare bene ci sono tutti, come sarà andata lo scopriremo alla fine dell’anno.”

In seguito l’attaccante dei gialloblù ha rivelato che, al termine di quest’annata, gli piacerebbe raggiungere la doppia cifra. Infine Russo ha concluso l’intervista dichiarando: “Fa sempre piacere riuscire a portare delle persone al campo. Per una squadra che non ha mai avuto un’incredibile seguito è un bel segnale, significa che quello che stiamo facendo sta piacendo anche ad altri, è sicuramente un punto a favore per il nostro morale.”