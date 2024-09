Savona, una “Cena Olfattiva” per aiutare le pazienti oncologiche dell’Associazione Bianucci

Savona. Essere vicino. Aiutare. Dare la giusta carica. Arriva la Cena Olfattiva. Un appuntamento di grande solidarietà.

Un evento speciale nell’ambito di Whybio, quest’anno giunto alla decima edizione, pronto ad aprire i battenti dal 27 settembre. Fortezza del Priamar di Savona, Sala Sibilla, sabato 28. Prima l’aperitivo alle 18,30, poi alle 20 la Cena Olfattiva.

“Scopo dell’iniziativa – spiegano gli organizzatori – è poter sostenere con la nostra beneficienza, le attività dell’Associazione Amici Centro Oncologico Bianucci di Savona che da anni sviluppa un progetto di supporto morale e psicologico alle pazienti del reparto savonese dell’ospedale San Paolo”.

Una serata davvero unica nel suo genere, per la prima volta in città, che accompagnerà in un percorso di gusto e olfatto unito a momenti particolari e suggestivi. Partners d’eccezione, la maestria dello Chef Mauro Granone dell’Osteria pescheria degli Artisti.

Il commento di Jessica Bianucci, presidente della Associazione: “Ringraziamo con tutto il cuore l’organizzazione per averci coinvolto in un’iniziativa così affascinante e comunque entusiasmante e che speriamo che sia all’inizio di una tenace collaborazione, per poter fondere gli obiettivi della nostra associazione con i progetti, volto a favorire sempre un miglioramento della qualità della vita, in particolare delle persone che si trovano ad attraversare percorsi particolarmente accidentati”.

Info e prevendita: 349 2370498. È necessaria la prenotazione.