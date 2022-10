Prima Categoria “B”, al Briano è ancora Speranza-Letimbro: segui la cronaca live del derby

Risultato: Speranza 1-0 Letimbro (7’ Russo) [Live]

Savona. Oggi per la terza giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B) presso l’Augusto Briano si affrontano Speranza e Letimbro in occasione del derby del Santuario.

Le formazioni ufficiali

I rossoverdi guidati da mister Gerundo scendono in campo con Fradella, Leone, Barranca, Sciutto, Frosio, Orsolini (C), Conti, Titi, Tona, Accatino e Certomà.

A disposizione ci sono Berruti, Buzali, Boccardo, Cham, Greppi, Monetta, Palmiere, Pasquino e Mandaglio.

I gialloblù allenati da Maurizio Oliva rispondono con Venturino, Giusto, Belmonte, Valdora, Rossetti (C), Crino, Molinari, Pescio, Aglietto, Frumento e Risso.

In panchina si accomodano Cerone, Mellogno, Zignego, Odenato, Fidaleo, Vario, Murialdo, Guerra e Nocerino.

Arbitro del match è il signor Dario Ghiso della sezione di Savona.

La cronaca

Alle 16:00 il direttore di gara l’inizio della sfida.

Al 7’ pronti via e la Letimbro è già in vantaggio. Russo approfitta di un errore in fase di disimpegno di Sciutto freddando Fradella: è 0-1 al Briano!

All’11’ ecco la reazione dello Speranza. Gli uomini di Gerundo riescono immediatamente a rendersi pericolosi con una conclusione potente, un tentativo su cui Venturino non si fa sorprendere sfoggiando una super parata: che brivido per la Letimbro!

Al 14’ Aglietto di testa sfiora il raddoppio, pallone di un soffio a lato.

Al 24’ Russo tenta l’azione personale riuscendo a calciare da posizione defilata, ma il suo tentativo termina fuori misura.

Al 27’ Titi dal limite dell’area trova il primo palo, bravo Venturino a deviare in corner.

Al 31’ lo Speranza prova ancora a spingere, poca precisione però per gli uomini di mister Gerundo.

Al 37’ Conti compie un fallo tattico e il direttore di gara non ha dubbi: è lui il primo ammonito del match.

Al 39’ la Letimbro raddoppia, ma l’arbitro annulla tutto a causa di un’irregolarità.

Al 42’ Russo cerca la doppietta personale con una conclusione potente, Fradella risponde presente respingendo con i pugni.

Termina cosí 0-1 un primo tempo piuttosto divertente, una sfida aperta a qualsiasi risultato per il momento decisa dalla freddezza di uno scatenato Russo.